اليوم.. ندوة عن الأساسيات البنكية فى التصدير

يعقد المجلس التصديرى للسلع الهندسية، اليوم الأحد، ندوة عن الأساسيات البنكية في التصدير "Financials for Export"، الخدمات اللوجستية في التصدير "Logistics for Export" والإجراءات الحكومية للتصدير "Governmental Procedures for Export"، في إطار حرص المجلس على تقديم الدعم اللازم لزيادة حجم الصادرات المصرية وتطوير أداء الشركات.



وتعد هذه الندوة مصممة خصيصًا لتناول أهم وأحدث المستجدات في السوق المصرى من خلال الجوانب المختلفة لعملية التصدير، وسوف يقدم المادة العلمية للندوة عدد من المختصين في المجالات البنكية واللوجستية والإدارية لضمان أقصى استفادة.