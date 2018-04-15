اليوم.. «البنوك» تطرح شهادات إدخارية جديدة بعائد متغير

تبدأ البنوك، اليوم الاحد، في طرح شهادات إدخارية جديدة، بعد قرار إلغاء شهادات الـ17%.



وأعلن البنك الأهلي المصري، عن طرح منتج إدخاري جديد بعائد متغير إعتبارًا من اليوم لتلبية احتياجات عملائه، حيث ستصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور ويتغير دوريًا، حيث يحتسب بواقع ربع في المائة أعلى من سعر إيداع البنك المركزي المصري، وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتبارًا من اليوم هو17% سنويًا ويتغير العائد دوريًا خلال مدة الشهادة وفقًا ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزى المصرى.



من جهته قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إنه تقرر وقف طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17% بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد 1%، اعتبارًا من الخميس الماضي.



وأوضح أن البنك منتج إدخاري جديد وهو شهادة لمدة 3 سنوات بفائدة ربع في المائة متغيرة، مشيرًا إلى أن حصيلة الشهادات ذات العائد الثابت 17% بلغت 10 مليار جنيه.



وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه قرر طرح شهادة إدخار جديدة ذات عائد 15.75%، متغير، ويبلغ أجلها 3 سنوات، ويصرف عائدها شهريًا، مؤكدًا أنه سوف يبدأ طرح الشهادة الجديدة اليوم الأحد.



وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن طرح شهادة الادخار الجديدة، بعائد متغير لتلبية احتياجات عملائه، حيث ستصدر الشهادة ذات العائد المتغير بمدة 3 سنوات ويصرف عائدها كل شهر، ويتغير بشكل دوري، ويربط بسعر إيداع البنك المركزي المصري.