«سي آى كابيتال» تنتهى من التسجيل لدى الرقابة المالية الأسبوع الجارى

قال مصدر مسئول بسوق المال إن شركة «سي آى كابيتال» بصدد الانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدا للبدء فى إتمام اجراءات قيد الشركة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، متوقعا بدء التداول على أسهم الشركة نهاية أبريل الجارى حال اتمام الإجراءات.



وأضاف المصدر أن «سي آى كابيتال» تستهدف فتح باب الاكتتاب للطرح العام خلال النصف الثانى من شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف طرح نحو 40% من أسهمها بالبورصة، منها 10% للمستثمرين الأفراد وباقى النسبة للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية العالية.



وأشار المصدر إلى أن البنك التجارى الدولى سيحتفظ بحصة ملكيته بالشركة والبالغة 10% فى الوقت الحالى.



وكشف المصدر عن أن قيمة الطرح تقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه، موضحا أن أرباح الشركة خلال العام الماضى بلغت نحو 215 مليون جنيه مقابل 168 مليون جنيه خلال عام 2016، مشيرا إلى أن إجمالى الإيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال العام الماضى 2017.