مُنتج «خط ساخن»: لم نحسم المشاركة في السباق الرمضاني لهذا السبب

قال منتج مسلسل "خط ساخن"، أحمد الجابري، إن سبب عدم حسمهم قرار المشاركة في سباق رمضان للعام الحالي بالمسلسل أم لا حتى الآن؛ هو أنه لم يتعاقد مع أي قناة لعرضه بشكل رسمي، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود عدد من المفاوضات مع أكثر من فضائية.



وأضاف "الجابري"، لـ"الدستور"، أن أبطال المسلسل يواصلون تصوير المشاهد الأخيرة من العمل في أكثر من موقع تصوير خارجي، ومن المقرر أن ينتهوا منه تماما خلال 12 يوما، وبعدها يتفرغ مخرج العمل، حسني صالح، لعمليات المونتاج والمكساج.



مسلسل "خط ساخن" بطولة "سلاف فواخرجي وحسين فهمي ونضال الشافعي" وهو من تأليف فوزي حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج الجابري للانتاج الفني لصاحبيها "أحمد ومحمد الجابري"، وتم تصوير مشاهده في ستوديوهات الجابري وعدد من الأماكن الخارجية بمدينة 6 أكتوبر والقاهرة.