السيسى يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم السبت، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، على هامش مشاركته فى القمة العربية الـ29 التى تنطلق غدا الأحد، بالمملكة العربية السعودية.



كان الرئيس السيسى، وصل فى وقت سابق اليوم إلى المملكة العربية السعودية، واستقبله الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.



وتنطلق غدًا بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى (إثراء) بالظهران، أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.