اختلاف الآراء حول قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة

سادت التوقعات مؤخرًا باستمرار اتخاذ أسعار الفائدة، اتجاه نزولي في ظل تراجع معدلات التضخم، إلا أن التضخم ارتفع خلال شهر مارس بشكل طفيف ليصل إلى 13.1% مقارنة بـ 11.88% خلال شهر فبراير.



وبدأت التوقعات تتجه إلى احتمالية لجوء البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو المقبل، حال استمرار التضخم على وتيرة عدم الاستقرار.



وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إنه بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في مارس الماضى، أصبح من الضروري اللجوء إلى تثبيت الفائدة لفترة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تراجعت مؤخرا بشكل كبير، ما يشجع البنك على الاستمرار في سياسة الخفض خلال العام الجاري 2018.



وأكد بدرة أن المؤسسات الدولية جميعها تشيد باتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة تماشيا مع الاتجاهات العالمية.



ومن جهته، قال الخبير المصرفى محمد عبد العال، إنه من الصعب التنبؤ بقرار لجنة السياسة النقدية في الوقت الحالي إلا بعد الإعلان عن معدلات التضخم خلال شهري مايو وأبريل وتحليلها أولا.



وأضاف أنه من المتفق عليه أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، تماشيا مع الاتجاه العالمي وبعد تراجع معدلات التضخم أكثر من المتوقع.