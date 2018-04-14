القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 09:36 م

إحباط تهريب كمية من أجهزة البلاي استيشن بمطار أسيوط

إحباط تهريب كمية
راندا التوني
dostor.org/2128815

أحبط رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة علاء سعد، محاولة تهريب كمية من أجهزة البلاى استيشن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الجزيرة رقم 528 اشتبه أحمد المراغي، رئيس قسم الأمن الجمركي في الراكب س.ع، وتم تمرير الحقائب على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محرز تحت إشراف حازم الدروي، مدير إدارة الفحص، فتبين وجود أجسام معتمة وكثيفة.

بالعرض على علاء سعد مدير الجمرك قرر تكليف زين العابدين فؤاد بتفتيش الحقائب فتبين وجود 20 جهاز بلاى استيشن مستعملة موزعة داخل الحقائب وبلغت قيمة الأجهزة 35 ألف جنيه.

قرر عبدالمالك عبدالراضى مدير عام جمارك الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 5 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

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