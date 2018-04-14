«عفيفى» يكشف حقيقة تأجيل الانتخابات العمالية

قال هاني عفيفي أمين عام اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إنه طبقا لقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فإن مدة توفيق أوضاع النقابات والانتخابات النقابية تتم خلال 90 يومًا من نشر اللائحة التنفيذية، لذا تم إعلان جدول الانتخابات من قبل وزارة القوى العاملة بأنها ستتم مايو المقبل.



ونفى عفيفي، في تصريح لـ«الدستور» ما يتردد نحو مطالبتهم بتأجيل الانتخابات العمالية، مؤكدا أن مطالبات التأجيل تأتى من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لإعطاء أعضاء نقاباته الفرصة لتصحيح صورتهم أمام العمال، حتى يتثنى لهم عمل أرضية يقفوا عليها أمام النقابات المستقلة أثناء الانتخابات.



وأضاف عفيفي، أن مديريات القوى العاملة تعنتت في توفيق أوضاع اللجان النقابية التابعة للنقابات المستقلة، حيث أنها تفاجئت بقدرة النقابات المستقلة على استكمال أوراقها والتقدم لتوفيق أوضاعها، ما جعلهم يستخدمون سلطاتهم لتعطيل إيداع النقابات المستقلة لأوراقها، وتسهيل الأمور للنقابات التابعة للاتحاد الحكومي.