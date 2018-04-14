«إعلام النواب» ينعى شهداء سيناء

نعى تامر عبدالقادر وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، شهداء الواجب الوطني من أبناء القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية في العملية الشاملة «سيناء 2018» صباح اليوم.



وقال عبدالقادر في بيان صحفي إن أبطال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم وسطروا البطولات من أجل أن تحيا مصر ويبقى المصريون في أمن وسلام.



وتابع وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان: «مصر ستنتصر على الإرهاب الأسود وداعميه ومموليه، مثمنا الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بإجهاض العمليات الإرهابية قبل حدوثها».