«العميرى» ينعى شهداء الجيش: «نحني جباهنا إجلالًًا لهم»

نعى البرلماني سليمان فضل العميري اليوم، شهداء الواجب من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين استشهدوا صباح اليوم دفاعًا عن أرض الوطن.



وثمّن العميري في بيان صحفي، جهود رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في التصدي لهذه المحاولات البائسة.



وقال: «نحني جباهنا إجلالًا واحترامًا لهؤلاء الشهداء الذين طلبوا الشهادة، فكانوا أطهر الشهداء وأعز الرجال»، داعيا لشهداء شعب مصر الأبطال البواسل من أبناء القوات المسلحة الذين رووا بدمائهم ثرى مصر الطاهر أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.