العمدة: العدوان على سوريا لتحقيق الأطماع الإسرائيلية في المنطقة

قال مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن العدون الثلاثي الذي وقع علي سوريا فجر، السبت، إعادة لتاريخ العدوان الاستعماري في المنطقة العربية الذي بدأ في 1956 بالعدوان الثلاثي على مصر، ثم العراق في 2003.



وأضاف العمدة، لـ«الدستور»، أن ذريعة الغرب الواهية هي استعمال قوات الأسد للأسلحة الكيميائية وهي حجج لا تنطلي على أحد، كما حدث في العراق خلال العام 2003.



تابع: أهدافهم تنطلق من نفس الأطماع التوسعية التي تعمل جاهدة لصالح دولة الكيان الصهيوني بالمنطقة العربية.