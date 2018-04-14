«أطفالنا والتراث» في مركز بحوث ودراسات أدب الطفل.. الأربعاء

يقيم المنتدى الثقافي للأصالة والمعاصرة، برئاسة الروائية والقاصَّة نهى يسري، فعالية، بعنوان "أطفالنا والتراث"، بمناسبة اليوم العالمي للتراث، وذلك في الرابعة من عصر الأربعاء المقبل، بمقر مركز بحوث ودراسات أدب الطفل التابع لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.



ويشارك في الندوة، أستاذ النقد الأدبي الدكتور عزوز علي إسماعيل، والدكتور يسري عبد الغني الناقد والباحث التراثي ووكيل وزارة الثقافة الأسبق.



يذكر أن، المنتدى الثقافي للأصالة والمعاصرة، هو مبادرة عربية تنطلق عبر "مركز ثقافي تربوي غير هادف للربح"، يعمل على خدمة اللغة والثقافة العربية، ويقيم المسابقات البحثية والإبداعية وخاصةً لفئة الشباب.