عاجل.. انفجار ضخم يهز قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا
ضرب انفجار ضخم مجهول المصدر، منذ قليل، منطقة جبل عزان جنوبي حلب، وتتخذه الميليشيات الإيرانية قاعدة عسكرية له، حسبما أفادة قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
ضرب انفجار ضخم مجهول المصدر، منذ قليل، منطقة جبل عزان جنوبي حلب، وتتخذه الميليشيات الإيرانية قاعدة عسكرية له، حسبما أفادة قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
قتل العشرات من عناصر الميليشيات الإيرانية بينهم ضباط في قصف لطائرات مجهولة، على قاعدة تتمركز بجبل عزان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ الطائرات التي نفذت القصف تابعة لإسرائيل. وقالت القناة العاشرة ...
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