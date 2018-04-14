عاجل.. انفجار ضخم يهز قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي على قاعدة بسوريا (صور)

قتل العشرات من عناصر الميليشيات الإيرانية بينهم ضباط في قصف لطائرات مجهولة، على قاعدة تتمركز بجبل عزان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ الطائرات التي نفذت القصف تابعة لإسرائيل. وقالت القناة العاشرة ...