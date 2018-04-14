اتهام مديرة «لافارج» بـ«تعريض حياة الآخرين للخطر» في سوريا

واجهت المديرة السابقة للموارد البشرية في شركة لافارج الأسمنتية في فرنسا اتهامات "بتعريض حياة الآخرين للخطر" عبر استمرار الشركة بعملها في سوريا خلال النزاع المسلح الذي تشهده البلاد، حسب ما أفادت مصادر، اليوم السبت، وكالة فرانس برس.



إلا أنه لم يوجه الاتهام إلى صونيا ارتينيان، مديرة الموارد البشرية في شركة لافارج، بين سبتمبر 2013 يوليو 2015 بتمويل منظمة إرهابية، وكانت السلطات القضائية في باريس استدعتها للتحقيق الشهر الماضي.



وأغرق قرار لافارج بمتابعة عملياتها في سوريا، بعد خروج شركات دولية أخرى هربًا من القتال، في دوامة من الفضائح والاتهامات المتبادلة التي طاولت الدولة الفرنسية.



واندمجت لافارج الفرنسية مع الشركة السويسرية هولسيم عام 2015، ليصبح اسم الشركة "لافارج هولسيم".