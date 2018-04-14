تفاصيل خطة الحكومة لطرح ١١٩ فرصة استثمارية ‏بالمحافظات

طرحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب والعرب، خريطة بالفرص الاستثمارية داخل مصر، فى إطار الترويج للمشروعات المصرية، وإنعاش حركة ‏الاقتصاد وتضم ١١٩ فرصة بالمحافظات.‏



وكشفت الخريطة التى أعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع باقى الوزارات، تحت عنوان: «استكشف الخطط الاستثمارية»، عن وجود خطة لإقامة ٨٦ منطقة صناعية، و٣٣ حرة، واستثمارية، ‏ومناطق تجارية فى ١٦ محافظة، هى: «أسوان، وأسيوط، والأقصر، والإسكندرية، والإسماعيلية، والجيزة، والدقهلية، والسويس، والشرقية، والفيوم، والقاهرة، والقليوبية، والوادى الجديد، ودمياط، ‏وجنوب وشمال سيناء».‏



وأوضح التقرير أن من ضمن المناطق المستهدفة، المنطقة الاستثمارية فى «وادى هلال»، بـ«السباعية» التابعة لمركز إدفو بأسوان، وهى مخصصة لإقامة منطقة لصناعات الفوسفات، و٣ ‏مناطق بأسيوط، و٤ بالأقصر، ومنطقة لمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، وأخرى بالإسماعيلية، و٦ بالجيزة. ‏

وتضم الخريطة، منطقة بالدقهلية على مساحة ١٨ فدانًا، باستثمارات مليار جنيه، وأخرى فى السويس بمنطقة عتاقة على مساحة ٧٤٤ فدانًا.‏

وتحتوى الخريطة على منطقة تقيمها شركة «بيراميدز» لتنمية المناطق الصناعية، على مساحة ٢٦٢ فدانًا، باستثمارات ١.٦ مليار جنيه، ومنطقة «أوركيد» الاستثمارية الكويتية بالعاشر من ‏رمضان، باستثمارات مليار جنيه، ومنطقة استثمارية لشركة التجمعات الاستثمارية «مصر للمدن الصناعية» بنفس المنطقة، على مساحة ٢٦١ فدانًا للصناعات النسيجية والتكاملية، باستثمارات ٤.٢ ‏مليار جنيه. ‏

وتضم القاهرة، ٣ مناطق باستثمارات ٣.٨ مليار جنيه، وفى الفيوم، تأتى المنطقة الاستثمارية لجامعة الفيوم على مساحة ١٥ فدانًا للخدمات التعليمية، باستثمارات ١.٥ مليار جنيه. ‏

وتستهدف الخريطة فى القليوبية، إقامة منطقة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة ٣٦ فدانًا، وإنشاء منطقة لجامعة عين شمس على مساحة ١٦٢ فدانًا، بالعبور، باستثمارات ‏مليارى جنيه.‏

وتحتوى الخريطة فى الوادى الجديد، على منطقة استثمارية بالفرافرة، لإقامة أنشطة مخصصة سياحية، على مساحة ١٢٤ فدانًا، وأخرى على مساحة ٢٤ فدانًا.‏

وتضم فى جنوب سيناء، منطقة استثمارية على مساحة ٨٠٠ فدان، وأخرى فى شمال سيناء، على مساحة ١٠ آلاف فدان. ‏

وتتضمن الخريطة إنشاء مناطق صناعية بالمحافظات، تقام منها واحدة بأسوان، على مساحة ٢٧٣ فدانًا، و٩ بأسيوط فى مناطق البدارى، ودشلوط بديروط، على مساحة ١٠٩ أفدنة، وبساحل سليم ‏على مساحة ٤٨ فدانًا، وبالعوامر أبنوب على مساحة ٦١٤ فدانًا، وببنى غالب على مساحة ٤٢٤ فدانًا، وبالزرابى على مساحة ١٩ فدانًا، وأخرى بمساحة ٢٦١ فدانًا، وغيرها بأبوتيج على مساحة ٣٥ ‏فدانًا، ومنطقة بأسيوط الجديدة على مساحة ٤٧٢ فدانًا.‏

وتقام بالأقصر منطقتان، الأولى بطيبة الجديدة على مساحة ٣٨٣ فدانًا، والثانية بالبغدادى على مساحة ٣١١ فدانًا، وفى الإسكندرية تضم الخريطة ٧ مناطق، أولاها ببرج العرب على مساحة ‏‏٣.٣٨٩ فدان، والثانية بمرغم قبلى وبحرى، على مساحة ٦٨٣١ فدانًا، والثالثة بالكيلو ٣١ الطرحين الصحراوى على مساحة ٨١٤ فدانًا، والرابعة بمنطقة سيبكو على مساحة ١٦٠ فدانًا، والخامسة ‏بالمنشية الجديدة على مساحة ٨٤٤ فدانًا، والعجمى بيطاش على مساحة ٣ أفدنة، والسادسة بمنطقة النهضة على مساحة ٤٦١١ فدانًا.‏

وفى الإسماعيلية تضم الخريطة ٣ مناطق بوادى التكنولوجيا على مساحة ١٦.٥٠٠ ألف فدان، والثانية على مساحة ٣٣٥ فدانًا، وبالقنطرة شرق على مساحة ٩١٠ أفدنة.‏

ويضم البحر الأحمر ٤ مناطق، الأولى برنيس ١، لإقامة صناعات ثقيلة على مساحة ١٢١ ألف فدان، والمنطقة الصناعية بالعلاقى ٢، على مساحة ٣٠٦ آلاف فدان، والعلاقى ١ للصناعات ‏الثقيلة، على مساحة ٦٢ ألف فدان، وبرنيس ٢، على مساحة ٨٩.٥ ألف فدان صناعات ثقيلة.‏

وتضم محافظة البحيرة ٤ مناطق، الأولى بالنوبارية ١و٢، بمساحة ٤٠٢ فدان، والثانية بوادى النطرون على مساحة ٤٦٢ فدانًا، والثالثة بصحراء البوصلى برشيد، على مساحة ٢٠٠ فدان، والرابعة ‏بناحية الطرانة مركز حوش عيسى، على مساحة ٣٤٦ فدانًا.‏

واشتملت محافظة الجيزة على ٣ مناطق، والدقهلية على منطقتين، الأولى بالعصافرة على مساحة ٦٠ فدانًا، والثانية جنوب غرب جمصة، على مساحة ٧٢٨ فدانًا، واشتملت محافظة السويس على ‏‏٤ مناطق، الأولى مخصصة للبتروكيماويات جنوب سوميد، على مساحة ٤.٣٤٦ فدان، والثانية بشمال عتاقة على مساحة ٣٧.٣٣٧ فدان، والثالثة بغرب عتاقة على مساحة ٣٧.٣٣٧ فدان، والمنطقة ‏الصناعية بشمال خليج السويس عتاقة وتوسعاتها، على مساحة ٢.٢١٥ فدان. وتضمنت الشرقية ٥ مناطق، والفيوم ٤، وبالقاهرة ٨، الأولى بالروبيكى على مساحة ٥٣٣ فدانًا، والثانية بشق الثعبان ‏بطرة على مساحة ١٠٠٠ فدان، والثالثة بجوار سوق العبور على مساحة ١١٠ أفدنة، والرابعة بالقطامية على مساحة ٨٣ فدانًا، وجنوب حلوان على مساحة ١٥ فدانًا، و١٥ مايو على مساحة ٣٧١ ‏فدانًا، وببدر على مساحة ٢.٣١٦ فدان.‏

واشتملت محافظة القليوبية على ٣ مناطق، ومنطقة بالمنوفية، تتخصص فى الصناعات الغذائية، والكيميائية، والورق، والهندسية، والغزل، والنسيج، ومواد البناء، على مساحة ١٥ ألف فدان.‏

وتحتوى المنيا على ٣ مناطق، والوادى الجديد على ٣، و٦ ببنى سويف، و١٢ ببورسعيد، وتضم جنوب سيناء منطقة صناعية بأبوزنيمة، و٥ فى سوهاج، و٣ شمال سيناء، الأولى ببئر العبد على ‏مساحة ٢٣٨ فدانًا، والثانية بوسط سيناء على مساحة ٧٨.٣٨٧ فدان، والثالثة المنطقة الصناعية الحرفية بالمساجد، على مساحة ٣٦٨ فدانًا، فيما تضم قنا ٣ مناطق، ومنطقتان بكفر الشيخ، ومثلهما فى ‏مطروح.‏

أما عن المناطق الحرة فأولاها أسوان على مساحة ٢٥٠ فدانًا، باستثمارات ٧٣٠.٨ مليون دولار، وأخرى بالمنطقة الحرة ببورسعيد الجديدة، على مساحة ٢١٢ فدانًا، وأخرى فى البحر الأحمر ‏بسفاجا، على مساحة ١٠٠ فدان. وفى الجيزة تقام المنطقة الحرة بالحرفيين على مساحة ١٢٤ فدانًا، باستثمارات ٣٦٣.٦ مليون دولار، وفى السويس تقام ٣ مناطق ببورتوفيق والأدبية وعتاقة. وفى ‏الشرقية تقام المنطقة الحرة العامة بالعاشر من رمضان، على مساحة ٢٠ فدانا ومنطقة بالصالحية على مساحة ١٦٢ فدانًا بجنوب ميناء بورسعيد، وواحدة بالمنيا على مساحة ٣٠٧ أفدنة، باستثمارات ‏‏٨٩٦ مليون دولار. وتقام فى جنوب سيناء، منطقة حرة بنويبع، على مساحة ٢٢٧ فدانًا، بالظهير الخلفى لميناء نويبع البحرى، باستثمارات ٢٤.٣ مليار دولار، وفى محافظة سوهاج منطقة على ‏مساحة ٤٧٦ فدانًا، بطريق سوهاج البحر الأحمر، وباستثمارات تقدر بـ ١.٥ مليار دولار. وتتميز المناطق بحرية المستثمر فى اختيار مجال الاستثمار، وتحويل الأرباح، وحرية الاستيراد من السوق ‏المحلية أو الخارجية، وتحديد أسعار المنتجات، وعدم وجود قيود على رأس المال، أو خضوع الواردات والصادرات لقواعد الاستيراد والجمارك المعمول بها فى مصر.‏

