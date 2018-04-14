تفاصيل خطة الحكومة لطرح ١١٩ فرصة استثمارية بالمحافظات
طرحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب والعرب، خريطة بالفرص الاستثمارية داخل مصر، فى إطار الترويج للمشروعات المصرية، وإنعاش حركة الاقتصاد وتضم ١١٩ فرصة بالمحافظات.
وكشفت الخريطة التى أعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع باقى الوزارات، تحت عنوان: «استكشف الخطط الاستثمارية»، عن وجود خطة لإقامة ٨٦ منطقة صناعية، و٣٣ حرة، واستثمارية، ومناطق تجارية فى ١٦ محافظة، هى: «أسوان، وأسيوط، والأقصر، والإسكندرية، والإسماعيلية، والجيزة، والدقهلية، والسويس، والشرقية، والفيوم، والقاهرة، والقليوبية، والوادى الجديد، ودمياط، وجنوب وشمال سيناء».
وأوضح التقرير أن من ضمن المناطق المستهدفة، المنطقة الاستثمارية فى «وادى هلال»، بـ«السباعية» التابعة لمركز إدفو بأسوان، وهى مخصصة لإقامة منطقة لصناعات الفوسفات، و٣ مناطق بأسيوط، و٤ بالأقصر، ومنطقة لمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، وأخرى بالإسماعيلية، و٦ بالجيزة.
وتضم الخريطة، منطقة بالدقهلية على مساحة ١٨ فدانًا، باستثمارات مليار جنيه، وأخرى فى السويس بمنطقة عتاقة على مساحة ٧٤٤ فدانًا.
وتحتوى الخريطة على منطقة تقيمها شركة «بيراميدز» لتنمية المناطق الصناعية، على مساحة ٢٦٢ فدانًا، باستثمارات ١.٦ مليار جنيه، ومنطقة «أوركيد» الاستثمارية الكويتية بالعاشر من رمضان، باستثمارات مليار جنيه، ومنطقة استثمارية لشركة التجمعات الاستثمارية «مصر للمدن الصناعية» بنفس المنطقة، على مساحة ٢٦١ فدانًا للصناعات النسيجية والتكاملية، باستثمارات ٤.٢ مليار جنيه.
وتضم القاهرة، ٣ مناطق باستثمارات ٣.٨ مليار جنيه، وفى الفيوم، تأتى المنطقة الاستثمارية لجامعة الفيوم على مساحة ١٥ فدانًا للخدمات التعليمية، باستثمارات ١.٥ مليار جنيه.
وتستهدف الخريطة فى القليوبية، إقامة منطقة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة ٣٦ فدانًا، وإنشاء منطقة لجامعة عين شمس على مساحة ١٦٢ فدانًا، بالعبور، باستثمارات مليارى جنيه.
وتحتوى الخريطة فى الوادى الجديد، على منطقة استثمارية بالفرافرة، لإقامة أنشطة مخصصة سياحية، على مساحة ١٢٤ فدانًا، وأخرى على مساحة ٢٤ فدانًا.
وتضم فى جنوب سيناء، منطقة استثمارية على مساحة ٨٠٠ فدان، وأخرى فى شمال سيناء، على مساحة ١٠ آلاف فدان.
وتتضمن الخريطة إنشاء مناطق صناعية بالمحافظات، تقام منها واحدة بأسوان، على مساحة ٢٧٣ فدانًا، و٩ بأسيوط فى مناطق البدارى، ودشلوط بديروط، على مساحة ١٠٩ أفدنة، وبساحل سليم على مساحة ٤٨ فدانًا، وبالعوامر أبنوب على مساحة ٦١٤ فدانًا، وببنى غالب على مساحة ٤٢٤ فدانًا، وبالزرابى على مساحة ١٩ فدانًا، وأخرى بمساحة ٢٦١ فدانًا، وغيرها بأبوتيج على مساحة ٣٥ فدانًا، ومنطقة بأسيوط الجديدة على مساحة ٤٧٢ فدانًا.
وتقام بالأقصر منطقتان، الأولى بطيبة الجديدة على مساحة ٣٨٣ فدانًا، والثانية بالبغدادى على مساحة ٣١١ فدانًا، وفى الإسكندرية تضم الخريطة ٧ مناطق، أولاها ببرج العرب على مساحة ٣.٣٨٩ فدان، والثانية بمرغم قبلى وبحرى، على مساحة ٦٨٣١ فدانًا، والثالثة بالكيلو ٣١ الطرحين الصحراوى على مساحة ٨١٤ فدانًا، والرابعة بمنطقة سيبكو على مساحة ١٦٠ فدانًا، والخامسة بالمنشية الجديدة على مساحة ٨٤٤ فدانًا، والعجمى بيطاش على مساحة ٣ أفدنة، والسادسة بمنطقة النهضة على مساحة ٤٦١١ فدانًا.
وفى الإسماعيلية تضم الخريطة ٣ مناطق بوادى التكنولوجيا على مساحة ١٦.٥٠٠ ألف فدان، والثانية على مساحة ٣٣٥ فدانًا، وبالقنطرة شرق على مساحة ٩١٠ أفدنة.
ويضم البحر الأحمر ٤ مناطق، الأولى برنيس ١، لإقامة صناعات ثقيلة على مساحة ١٢١ ألف فدان، والمنطقة الصناعية بالعلاقى ٢، على مساحة ٣٠٦ آلاف فدان، والعلاقى ١ للصناعات الثقيلة، على مساحة ٦٢ ألف فدان، وبرنيس ٢، على مساحة ٨٩.٥ ألف فدان صناعات ثقيلة.
وتضم محافظة البحيرة ٤ مناطق، الأولى بالنوبارية ١و٢، بمساحة ٤٠٢ فدان، والثانية بوادى النطرون على مساحة ٤٦٢ فدانًا، والثالثة بصحراء البوصلى برشيد، على مساحة ٢٠٠ فدان، والرابعة بناحية الطرانة مركز حوش عيسى، على مساحة ٣٤٦ فدانًا.
واشتملت محافظة الجيزة على ٣ مناطق، والدقهلية على منطقتين، الأولى بالعصافرة على مساحة ٦٠ فدانًا، والثانية جنوب غرب جمصة، على مساحة ٧٢٨ فدانًا، واشتملت محافظة السويس على ٤ مناطق، الأولى مخصصة للبتروكيماويات جنوب سوميد، على مساحة ٤.٣٤٦ فدان، والثانية بشمال عتاقة على مساحة ٣٧.٣٣٧ فدان، والثالثة بغرب عتاقة على مساحة ٣٧.٣٣٧ فدان، والمنطقة الصناعية بشمال خليج السويس عتاقة وتوسعاتها، على مساحة ٢.٢١٥ فدان. وتضمنت الشرقية ٥ مناطق، والفيوم ٤، وبالقاهرة ٨، الأولى بالروبيكى على مساحة ٥٣٣ فدانًا، والثانية بشق الثعبان بطرة على مساحة ١٠٠٠ فدان، والثالثة بجوار سوق العبور على مساحة ١١٠ أفدنة، والرابعة بالقطامية على مساحة ٨٣ فدانًا، وجنوب حلوان على مساحة ١٥ فدانًا، و١٥ مايو على مساحة ٣٧١ فدانًا، وببدر على مساحة ٢.٣١٦ فدان.
واشتملت محافظة القليوبية على ٣ مناطق، ومنطقة بالمنوفية، تتخصص فى الصناعات الغذائية، والكيميائية، والورق، والهندسية، والغزل، والنسيج، ومواد البناء، على مساحة ١٥ ألف فدان.
وتحتوى المنيا على ٣ مناطق، والوادى الجديد على ٣، و٦ ببنى سويف، و١٢ ببورسعيد، وتضم جنوب سيناء منطقة صناعية بأبوزنيمة، و٥ فى سوهاج، و٣ شمال سيناء، الأولى ببئر العبد على مساحة ٢٣٨ فدانًا، والثانية بوسط سيناء على مساحة ٧٨.٣٨٧ فدان، والثالثة المنطقة الصناعية الحرفية بالمساجد، على مساحة ٣٦٨ فدانًا، فيما تضم قنا ٣ مناطق، ومنطقتان بكفر الشيخ، ومثلهما فى مطروح.
أما عن المناطق الحرة فأولاها أسوان على مساحة ٢٥٠ فدانًا، باستثمارات ٧٣٠.٨ مليون دولار، وأخرى بالمنطقة الحرة ببورسعيد الجديدة، على مساحة ٢١٢ فدانًا، وأخرى فى البحر الأحمر بسفاجا، على مساحة ١٠٠ فدان. وفى الجيزة تقام المنطقة الحرة بالحرفيين على مساحة ١٢٤ فدانًا، باستثمارات ٣٦٣.٦ مليون دولار، وفى السويس تقام ٣ مناطق ببورتوفيق والأدبية وعتاقة. وفى الشرقية تقام المنطقة الحرة العامة بالعاشر من رمضان، على مساحة ٢٠ فدانا ومنطقة بالصالحية على مساحة ١٦٢ فدانًا بجنوب ميناء بورسعيد، وواحدة بالمنيا على مساحة ٣٠٧ أفدنة، باستثمارات ٨٩٦ مليون دولار. وتقام فى جنوب سيناء، منطقة حرة بنويبع، على مساحة ٢٢٧ فدانًا، بالظهير الخلفى لميناء نويبع البحرى، باستثمارات ٢٤.٣ مليار دولار، وفى محافظة سوهاج منطقة على مساحة ٤٧٦ فدانًا، بطريق سوهاج البحر الأحمر، وباستثمارات تقدر بـ ١.٥ مليار دولار. وتتميز المناطق بحرية المستثمر فى اختيار مجال الاستثمار، وتحويل الأرباح، وحرية الاستيراد من السوق المحلية أو الخارجية، وتحديد أسعار المنتجات، وعدم وجود قيود على رأس المال، أو خضوع الواردات والصادرات لقواعد الاستيراد والجمارك المعمول بها فى مصر.