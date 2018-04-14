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السبت 14/أبريل/2018 - 09:16 م

دراسة تحذر من نوم الزوجين على سرير واحد

دراسة تحذر من نوم
إسلام جمال
dostor.org/2128798

كشفت دراسة حديثة وغريبة من نوعها أن نوم الزوجين في فراش واحد يمكن أن يعرضهما لخطر الاكتئاب وأمراض القلب والسكتة الدماغية وفقًا لما نقلته صحيفة الإندبندنت.

وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة ليدز البريطانية، وجدت أن 29% من الناس يلومون شركائهم لعدم تمكنهم من النوم لفترة كافية طوال الليل، حيث يعاني بعض الأزواج من مشكلة الشخير التي قد تؤرق الطرف الاخر.

وأثبتت الدراسة أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الاكتئاب وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل تنفسية، يمكن أن تتسبب في كثير من الأحيان إلى الطلاق، أو التفكير في الانتحار.

ويمكن لقلة النوم أيضًا أن تؤثر على البشرة، حيث وجد الباحثون أن الذين يحصلون على نوعية رديئة من النوم يفقدون 30% من الماء خلال 72 ساعة.

وأضاف القائمين على الدراسة أن قلة النوم يمكن ان تزيد من فرص إصابة النساء بالشيخوخة المبكرة، فالنساء اللاتي يحظين بنوم كاف، تضعف لديهن فرص لظهور علامات جوهرية تدل على الشيخوخة.

ويقول الخبراء لا بدّ من إعادة النظر في خيارات النوم، كالنوم في غرفة منفصلة أو سرير منفصل عن الشريك الآخر.

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