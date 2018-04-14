القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
عالم
السبت 14/أبريل/2018 - 09:16 م

الحقيقة الكاملة في الأزمة الصحية لـ«حفتر»: «الإخوان» وراء الشائعة

حفتر
حفتر
عبير سليم
dostor.org/2128797

كشف المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، العميد أحمد المسمارى، عن أن المشير خليفة حفتر موجود حاليًا بباريس، فى زيارة روتينية اعتيادية مُعد لها فى وقت سابق، نافيًا بشكل قاطع كل التقارير ‏السلبية المتداولة بشأن صحة المشير، معتبرًا إياها مخططًا إخوانيًا، الهدف منه خلق بلبلة فى الجيش والدولة الليبية.‏

وأوضح «المسمارى»، فى تصريحات أمس، أن سفر قائد الجيش الوطنى العام إلى باريس يأتى بغرض لقاء عدد من الشخصيات فى إطار المجهودات التى يبذلها، من أجل رفع الحظر عن تسليح الجيش ‏الليبى، الذى يقاتل الإرهاب، ويعمل على إعادة الاستقرار إلى ليبيا.‏
ونفى بشكل قاطع أن يكون «حفتر» قد أصيب بجلطة دماغية، كما روّجت بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أن المشير يتمتع بصحة جيدة وسيعود إلى ليبيا فى غضون أيام، قائلًا إن «حفتر» شعر بتعب أثناء ‏تواجده بباريس، وسيعود لليبيا قريبًا بعد تلقى العلاج.‏

واتهم «المسمارى»، جماعة الإخوان وحلفاءها من التنظيمات الإرهابية، بأنها وراء الحملات الإعلامية التى وصفها بـ«الشنعاء»، والشائعات التى يتم ترويجها بشأن صحة «حفتر».‏

وأضاف: «زيارة (حفتر) لفرنسا أتت لدورها الداعم للقوات المسلحة، ولإجراء مشاورات حول توجيهات باريس السابقة فيما يخص الأزمة السياسية فى ليبيا، فى وقت يتم فيه التواصل معه على مدار ‏الساعة للتباحث بشأن ما يحدث داخل الوطن، خاصة فيما يخص العمليات العسكرية حول مدينة درنة».‏

فى سياق آخر، أكد «المسمارى» أن القوات المسلحة الليبية عازمة على تطهير درنة من الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى اكتمال كل الترتيبات لدخول المدينة، وطرد الإرهابيين منها، وقال إن قيادة الجيش ‏ما زالت تتريث فى إعطاء الأوامر لدخول المدينة؛ حفاظًا على أرواح المدنيين وعلى تراث وإرث وتاريخ المدينة.‏

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا

منذ حوالي 16 ساعة

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا

منذ حوالي 16 ساعة

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة

منذ حوالي 16 ساعة

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا

منذ حوالي 16 ساعة

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

منذ حوالي 17 ساعة

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

الآن

نجل جمال عبدالناصر يبعث رسالة لـ«الأسد»: «هنا دمشق من القاهرة»

ننشر أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان»

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

إحباط مشروع قرار روسي لإدانة العدوان الثلاثي على سوريا

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

ألبومات الصور

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)

الإدارة المحلية بالفيوم تكرم الأمهات المثاليات (صور)

رئيس مدينة المنصورة ينظم يومًا بيئيًا بقرية منية سندوب (صور)

5 ورش لـ«القومى للسينما» بمهرجان الإسماعيلية

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

كشكول

مبروك عطية: الحفاظ على اللغة العربية واجب على كل إعلامي

الأزهر يُناقش أهمية دراسة الإنجليزية في تصحيح المفاهيم الخاطئة

تفاصيل افتتاح "عبدالغفار" معهد إعداد القادة بعد تطويره

مدير "الثقافي البريطاني": مصر زاخرة بالمواهب منذ آلاف السنين

رئيس "البحث العلمي": نتعاون مع الأزهر لتبسيط العلوم للأطفال

الأمصار

انفجار يهز مكان لتجمع القوات الإيرانية في جبل عزان بريف حلب

انفجار ضخم في منطقة جبل عزان جنوبي حلب، يهز قاعدة إيرانية في سوريا

الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يناقشان الوضع في سوريا ويتفقان على العمل لتقليل التوتر

الجيش السوري يعلن تطهير كامل بلدات الغوطة الشرقية

الرئيس المصري يجتمع مع نظيره الفلسطيني بالسعودية

ads
منوعات

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

6 عادات تطوّر حياتك: «الفكة مفيدة»

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك