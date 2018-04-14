الحقيقة الكاملة في الأزمة الصحية لـ«حفتر»: «الإخوان» وراء الشائعة

كشف المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، العميد أحمد المسمارى، عن أن المشير خليفة حفتر موجود حاليًا بباريس، فى زيارة روتينية اعتيادية مُعد لها فى وقت سابق، نافيًا بشكل قاطع كل التقارير ‏السلبية المتداولة بشأن صحة المشير، معتبرًا إياها مخططًا إخوانيًا، الهدف منه خلق بلبلة فى الجيش والدولة الليبية.‏



وأوضح «المسمارى»، فى تصريحات أمس، أن سفر قائد الجيش الوطنى العام إلى باريس يأتى بغرض لقاء عدد من الشخصيات فى إطار المجهودات التى يبذلها، من أجل رفع الحظر عن تسليح الجيش ‏الليبى، الذى يقاتل الإرهاب، ويعمل على إعادة الاستقرار إلى ليبيا.‏

ونفى بشكل قاطع أن يكون «حفتر» قد أصيب بجلطة دماغية، كما روّجت بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أن المشير يتمتع بصحة جيدة وسيعود إلى ليبيا فى غضون أيام، قائلًا إن «حفتر» شعر بتعب أثناء ‏تواجده بباريس، وسيعود لليبيا قريبًا بعد تلقى العلاج.‏



واتهم «المسمارى»، جماعة الإخوان وحلفاءها من التنظيمات الإرهابية، بأنها وراء الحملات الإعلامية التى وصفها بـ«الشنعاء»، والشائعات التى يتم ترويجها بشأن صحة «حفتر».‏



وأضاف: «زيارة (حفتر) لفرنسا أتت لدورها الداعم للقوات المسلحة، ولإجراء مشاورات حول توجيهات باريس السابقة فيما يخص الأزمة السياسية فى ليبيا، فى وقت يتم فيه التواصل معه على مدار ‏الساعة للتباحث بشأن ما يحدث داخل الوطن، خاصة فيما يخص العمليات العسكرية حول مدينة درنة».‏



فى سياق آخر، أكد «المسمارى» أن القوات المسلحة الليبية عازمة على تطهير درنة من الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى اكتمال كل الترتيبات لدخول المدينة، وطرد الإرهابيين منها، وقال إن قيادة الجيش ‏ما زالت تتريث فى إعطاء الأوامر لدخول المدينة؛ حفاظًا على أرواح المدنيين وعلى تراث وإرث وتاريخ المدينة.‏