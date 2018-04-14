وفد أمنى مصرى يزور غزة.. والفلسطينيون يجهزون لـ«جمعة الشهداء ‏والأسرى»‏

وصل وفد أمنى مصرى، إلى قطاع غزة، لإجراء مباحثات مع قادة حركة «حماس» وفصائل أخرى، بشأن ملف المصالحة الفلسطينية، وفق صحيفة «القدس العربى» الفلسطينية.‏



ويأتى وصول الوفد فى ظل اضطرابات تشهدها حدود قطاع غزة مع إسرائيل على خلفية «مسيرات العودة» التى بدأت فى ٣٠ مارس الماضى.‏



وميدانيًا، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، استشهاد ٤ فلسطينيين جراء قصف مدفعى إسرائيلى شرقى «رفح» جنوب القطاع، موضحًا أن اثنين من المواطنين ‏وصلا أشلاء إلى مستشفى «أبويوسف النجار» فى المنطقة، بجانب جثمانى الشهيدين الآخرين.‏



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى، قصفًا مدفعيًا ضد موقع تابع لحركة «حماس» شرقى «رفح»، ردًا على إطلاق طائرة ورقية من غزة، محملة بزجاجات حارقة نحو مستوطنة «بئيرى»، ما تسبب فى ‏اندلاع حريق.‏



فى السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، استشهاد فلسطينى وإصابة أكثر من ٧٠٠ آخرين، من بينهم حالات اختناق بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع التى ألقاها جنود جيش الاحتلال على ‏المتظاهرين ضمن جمعة «حرق العلم».‏

وأعلنت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار، أن الجمعة المقبلة ستحمل اسم «جمعة الشهداء والأسرى».‏