وفد أمنى مصرى يزور غزة.. والفلسطينيون يجهزون لـ«جمعة الشهداء والأسرى»
وصل وفد أمنى مصرى، إلى قطاع غزة، لإجراء مباحثات مع قادة حركة «حماس» وفصائل أخرى، بشأن ملف المصالحة الفلسطينية، وفق صحيفة «القدس العربى» الفلسطينية.
ويأتى وصول الوفد فى ظل اضطرابات تشهدها حدود قطاع غزة مع إسرائيل على خلفية «مسيرات العودة» التى بدأت فى ٣٠ مارس الماضى.
وميدانيًا، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، استشهاد ٤ فلسطينيين جراء قصف مدفعى إسرائيلى شرقى «رفح» جنوب القطاع، موضحًا أن اثنين من المواطنين وصلا أشلاء إلى مستشفى «أبويوسف النجار» فى المنطقة، بجانب جثمانى الشهيدين الآخرين.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى، قصفًا مدفعيًا ضد موقع تابع لحركة «حماس» شرقى «رفح»، ردًا على إطلاق طائرة ورقية من غزة، محملة بزجاجات حارقة نحو مستوطنة «بئيرى»، ما تسبب فى اندلاع حريق.
فى السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، استشهاد فلسطينى وإصابة أكثر من ٧٠٠ آخرين، من بينهم حالات اختناق بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع التى ألقاها جنود جيش الاحتلال على المتظاهرين ضمن جمعة «حرق العلم».
وأعلنت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار، أن الجمعة المقبلة ستحمل اسم «جمعة الشهداء والأسرى».