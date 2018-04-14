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السبت 14/أبريل/2018 - 09:11 م

مستشار مسابقة ملكة جمال العرب: تم تحرير محاضر ضد رانيا مصطفى

مستشار مسابقة ملكة
شيماء دهب
dostor.org/2128793

قالت سارة الأغا، ملكة جمال العرب اليمن 2018، إننا نعيب على وسائل الإعلام كونها لم تستمع للطرف الآخر في القضية، واستمتعت لطرف واحد فقط واعطته المساحة الكافية للتجريح ضد مسابقه ملكة جمال العرب، مضيفة أنه لو كان هناك تجاوز واحد في تلك المسابقة لما استمريت دقيقة واحدة بها.

جاء ذلك خلال حضورها المؤتمر الصحفي لملكات جمال العرب لعام 2018 الذي يقام لتوضيح الجدل الذي أثارته ملكة جمال العرب المسحوب منها اللقب "رانيا مصطفى"، أنه منذ دخولها المسابقة لم تجد ما يعيب المسابقة ولم ترى أي تجاوزات داخل المسابقة مع الفتيات.

وفي سياق متصل؛ قال المستشار القانوني لمسابقة ملكة جمال العرب، طارق مرتضى، إن الادعاءات التي قدمتها رانيا مصطفى لن تعطل المسيرة، خاصة أنها قامت بالظهور في جميع وسائل الإعلام وبرامج كبيرة لها ثقلها، مضيفا أنه تم تحرير محاضر قانونية ضدها، حيث أن القضاء سوف يكون له الكلمة العليا في هذه القضية، وهذه الادعاءات التي ليس لها أساس من الصحة.

وأشار مرتضى، إلى أن المسابقة سوف تكمل مسيرتها، حيث ستقام مسابقة ملكة جمال أوروبا العرب قريبا، وهو الأمر الذي سيكون انطلاقة كبرى في مسيرة المسابقة.

وحضرت مجموعة من ملكات الجمال السابقين، هن ملكة جمال السودان "غفرون اسماعيل"، ومن الإمارات "فطيم الشامسي"، ومن سوريا "رنين الصباغ"، ومن اليمن "سارة الانما"، وملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ "رضوى عادل"، وذلك بتواجد المستشار القانوني "طارق مرتضى".

مستشار مسابقة ملكة جمال العرب: تم تحرير محاضر ضد رانيا مصطفى
مستشار مسابقة ملكة جمال العرب: تم تحرير محاضر ضد رانيا مصطفى
مستشار مسابقة ملكة جمال العرب: تم تحرير محاضر ضد رانيا مصطفى
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