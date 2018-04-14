القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
الثقافة
السبت 14/أبريل/2018 - 09:07 م

فى الحرب

فى الحرب
صبا قاسم
dostor.org/2128791


فى الحرب
لا أحب التقاط الصور التذكارية مع الأموات
أخاف أن
يخرج لى جندى مهزوم
من واجهة محل تجارى
ليخبرنى عن الأسماء التى وجدها
تطفو على سطح بحر موحل
كيف مد يده ليقطفها نجومًا
وعلقها على قدح ‏
تتساقط فيه اللحظات
وكيف أكلت رءوس أصابعه
ولوت رأسها كمسكين ‏
يشحذ رغيف رغبة ‏
أخاف
عندما تطلب منى أمى ‏
كفنًا جديدًا
لأن القديم لم يعد يناسب
دموعها

فى الحرب
أخاف أن أسير بين الجنائز ‏
كى لا تُطلق علىّ رصاصة مشردة ‏
وابل من القبلات
ترمينى بنظرة متدين
تختبئ تحت وجهه سكين حنون
وتخبرنى ‏
عن وطن يرمى برتقاله
فى السواقى ‏
ويستورد فيتامين سى
وتخبرنى عن مهاجر ‏
حمل على ظهره بيتًا
وترك المفتاح معلقًا بجذع مقطوع
كماء فى حلق ظمآن

فى الحرب
ربما تفاجئك عجوز ‏
بدعوة طاشة
كرصاصة أخ لك بالماء
لتخبرك عن شهوة الانتظار ‏
وتخبرك عن ألم المخاض
فى نيسان
والحد الفاصل بين سكين المحراث ‏
ولين الأرض ‏
وتسألك ‏
عن البذرة الأولى!‏

فى الحرب ‏
قد تقدم امرأة رافضة على إقناعك
أن النهود قرون استشعار
غارقة فى ريش من ضباب ناصع ‏
وعيون مراقبة فى متحف الجسد
لها طعم الملح والصدأ
وأن الظهيرة وسادة مكتنزة
والليل لص يغص بامرأة ‏
من زجاج

فى الحرب ‏
ربما تطلب منك حصاة
أن ترميها بطريق
وراية منتصر

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