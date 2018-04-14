

فى الحرب

لا أحب التقاط الصور التذكارية مع الأموات

أخاف أن

يخرج لى جندى مهزوم

من واجهة محل تجارى

ليخبرنى عن الأسماء التى وجدها

تطفو على سطح بحر موحل

كيف مد يده ليقطفها نجومًا

وعلقها على قدح ‏

تتساقط فيه اللحظات

وكيف أكلت رءوس أصابعه

ولوت رأسها كمسكين ‏

يشحذ رغيف رغبة ‏

أخاف

عندما تطلب منى أمى ‏

كفنًا جديدًا

لأن القديم لم يعد يناسب

دموعها



فى الحرب

أخاف أن أسير بين الجنائز ‏

كى لا تُطلق علىّ رصاصة مشردة ‏

وابل من القبلات

ترمينى بنظرة متدين

تختبئ تحت وجهه سكين حنون

وتخبرنى ‏

عن وطن يرمى برتقاله

فى السواقى ‏

ويستورد فيتامين سى

وتخبرنى عن مهاجر ‏

حمل على ظهره بيتًا

وترك المفتاح معلقًا بجذع مقطوع

كماء فى حلق ظمآن



فى الحرب

ربما تفاجئك عجوز ‏

بدعوة طاشة

كرصاصة أخ لك بالماء

لتخبرك عن شهوة الانتظار ‏

وتخبرك عن ألم المخاض

فى نيسان

والحد الفاصل بين سكين المحراث ‏

ولين الأرض ‏

وتسألك ‏

عن البذرة الأولى!‏



فى الحرب ‏

قد تقدم امرأة رافضة على إقناعك

أن النهود قرون استشعار

غارقة فى ريش من ضباب ناصع ‏

وعيون مراقبة فى متحف الجسد

لها طعم الملح والصدأ

وأن الظهيرة وسادة مكتنزة

والليل لص يغص بامرأة ‏

من زجاج



فى الحرب ‏

ربما تطلب منك حصاة

أن ترميها بطريق

وراية منتصر



