برلماني: القمة العربية في السعودية تواجه قضايا مصيرية

أكد النائب فوزي الشرباصي، الأهمية البالغة التي تنطوي عليها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقررة في أعمال القمة العربية القادمة بالسعودية، قائلا: "إن القمة تأتي في توقيت حساس، وتواجه قضايا صعبة ومصيرية، فالأوضاع باليمن اشتعلت تماما، وهناك تهديد خطير للأمن القومي العربي من خلال صواريخ ميليشيات الحوثي التابعة لإيران".



وأضاف "الشرباصي"- في بيان له اليوم- أن هناك حالة حرب وقصف أمريكي بريطاني فرنسي على بشار الأسد، وهناك أوضاع متدهورة في ليبيا وغيرها؛ ما يؤكد أهمية القمة العربية المرتقبة خلال ساعات بالسعودية.



وشدد "الشرباصي" على أن المشاركة المصرية الرفيعة فيها؛ يُثري قراراتها بشكل كبير، كما أنها ذو مغزى هائل.



وكان الرئيس السيسي وصل إلى السعودية؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية بالدمام.