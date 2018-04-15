13262.5 دولار.. سعر طن «النيكل» اليوم
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الأحد، وسجل 13262.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الأحد، وسجل 13262.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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