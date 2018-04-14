21 أبريل.. «عرائس الساقية» تحتفل بالربيع على أنغام «فريد الأطرش»

يستضيف مسرح الساقية للعرائس، حفلًا استثنائيًّا، لفنان الربيع، ملك العود "فريد الأطرش"؛ احتفالًا بفصل الربيع- في السابعة من مساء السبت، 21 إبريل الجاري، وذلك بقاعة الحكمة، وذلك على أنغام أجمل مقطوعاته.



تم إطلاق مسرح عرائس الساقية، عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة"، للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوي.



كما تعرض الساقية، حفلا آخر لسيدة الغناء العربى أم كلثوم من خلال ذات مسرح العرائس، ضمن مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذي يقدم له عرضًا شهريًّا، فى الخميس الأول من كل شهر.