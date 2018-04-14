الخارجية الإماراتية تعلن تأييدها للعدوان الثلاثي على سوريا

أعلنت الخارجية الإماراتية، مساء السبت، تأييدها العدوان الثلاثي الذي شنّته فرنسا وبريطانيا وفرنسا على سوريا على خلفية اتهامات للنظام السوري بشن هجوم كيماوي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.



وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان السبت "إدانتها بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وتأييد كافة الإجراءات الدولية التي تستهدف نزع وتدمير هذه الأسلحة"، وذلك حسب قناة سكاي نيوز بالعربية.



وأضافت في بيانها "تؤكد الخارجية الإماراتية دعمها العمليات العسكرية التي استهدفت الأسلحة الكيماوية ومنشآتها في سوريا".



كما أعربت الخارجية الإماراتية عن قلقها الشديد تجاه التصعيد على الساحة السورية، مؤكدة أن الحل السلمي هو الأساس لمعالجة الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1.