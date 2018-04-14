أنا السورى متدرب جدًا على المسدس تسعة «أربطعش»..‏

والـ«تمانة ونص» والكلاشينكوف والدوشكا..‏

ولكنى أرتبك بغباء أمام غسالة الأوتوماتيك أو آلة النسكافيه..‏

أنا السورى..‏

ليس لدىّ مشكلة بالمرور فى شارع مقنوص أو ملغم..‏

ليس لدىّ مشكلة فى مباراة كاملة ودية مع قذائف الهاون..‏

ولكن تنقصنى الجرأة أن أنظر إلى عينيك وأعترف بعد أعوام الصداقة أنى أحبك..‏

أنا السورى..‏

يمكننى الصمود دون أن يرف لى جفن أمام نشرة أخبار مكتظة بالرءوس المتدحرجة والقلوب المنهوشة..‏

ولكنى أبكى أمام بيـتـى عتابا حزينين..‏

أنا السورى..‏

يجتمع الكثير ممن لا أعرفهم من أجل أن يقرروا مصيرًا لى لا أعرفه..‏

ولكن ما يهمنى هو أنى لا أعرف ما يجرى فى عينيك..‏

أنا السورى..‏

ولم يتبق لى من إنسانيتى سوى هذا الحب وهذا الحزن..‏

فهل هما كافيان؟

هل هما كافيان؟

أنا السورى حياتى طويلة طويلة جدًا

أقضى سنوات حتى أستيقظ..‏

وعمرًا كاملًا حتى أصنع القهوة

أنا السورى وعمرى طويل طويل

يقع بين قذيفتين غالبًا

هل جربت مثلى أن تعيش كهولتك كاملةً فى فترة العصر وحدها؟!‏

هل جربت مثلى أن تقضى طفولتك بأكملها ما بين السابعة والتاسعة صباحًا؟

أن تكون مراهقًا ما بين الرابعة والسادسة مساءً؟

أنا السورى وعمرى كتلة من الأعمار المتلاصقة أكررها وأملّ منها دومًا فى انتظار قذيفة ما أو موت رحيم..‏

أنا السورى وذلك لا يعنى شيئًا فى كثير من الأحيان:‏

عبء إضافى على منظمة الأمم المتحدة

مقعد فى سجن أو خلف مكتب أو عشرين سنتيمترًا فى قارب مقامر أو طابور معونة.‏

أنا السورى ولا أعنى شيئًا كثيرًا معظم الأحيان.. ومهما فاض منى من كلمات أو أغانٍ فلن يغير ذلك من الأمر شيئًا..‏

أنا السورى لا أنتظر شيئًا ولا شىء ينتظرنى.. أضيف المعنى على ما أفعله كالتوابل ومع ذلك لا شىء يبدو شهيًا

أنا السورى.. ولا شىء أقل معنى من ذلك.‏

‏**‏

وأنا أتمنى حقًا يا حبيبتى..‏

أتمنى لو أنى لم أرث من هذه البلاد غير قدودها الحلبية ومقاماتها الشامية..‏

أتمنى لو أنى لم أسمع غير قدّ القيرصية وفوق النخل..‏

أتمنى لو أنى لم أنحنِ إلا لغروبها وزيتونها ولم أبكِ إلا لقصص عشاقها..‏

أتمنى لو أن أصابعى لم تلمس سوى أوتار أعوادها وقوانينها ودفوفها..‏

ولكنى دخلت مساجدها ومدارسها وحملت بنادقها..‏

نحن ملوثون يا حبيبتى..‏

ملوثون..‏

واليد التى تضرب وتر عود هنا.. تضغط زنادًا هناك..‏

الحنجرة التى تغنى «شوفوا حبيبى يا عيونى على المينا.. شوفو عمال يتمايل ما بيسقينا».. تتلو «فاضربوهم أنّى ثقفتموهم هناك»..‏

موسيقى هنا وقذيفة هناك والمصير واحد..‏

ابتسامة هنا وجرح هناك.. والنزيف واحد..‏

الأصابع التى تحمل خنجرًا تحمل نايًا أو كمانًا..‏

الحناجر التى تصرخ تكبير تصدح بالردات والعتابا..‏

اليد التى تزرع قمحًا وجوريًا هنا

تقطف أعناقًا وابتسامات هناك

الطريق الذى يؤدى إلى دار الأوبرا يؤدى إلى المقصلة أيضًا

السماء التى تنفع للزرقة والغيوم تنفع للقذائف والطائرات

اليمامات التى تليق بالفرح.. تليق بالاحتراق على مفارق الحرائق..‏

نحن البلاد التى تُتقن التـَضاد..‏

نحن البلاد الجميلة التى تعلمت القباحة مرارًا يا حبيبتى..‏

نحن السوريين أسعد شعوب العالم وفق إحصائيات الفيسبوك.. فكلنا مبتسمون أمام فلاشات السيلفى فى المطاعم والبارات وأمام أشجار الميلاد..‏

إذن.. مَن هؤلاء البؤساء المتكدسون فى الطرقات وعلى الأرصفة وتحت اليافطات؟ هل هم شعب «جلب»؟!‏





