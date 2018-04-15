أسعار البيض اليوم.. وكرتونة «الأبيض» بـ38 جنيهًا

مقاتلات حربية تخترق سماء إسرائيل وتثير الفزع (صور)

في ظل التوترات الأمنية، ذُهل الإسرائيون عند رؤية طائرات حربية تحلق في سماء تل أبيب، ولكن اتضح أن السبب هو التحضير لاستعراض عسكري. وأطلقت في الساعة العاشرة صباحا صافرات ذكرى يوم الكارثة والبطولة ووقف ...