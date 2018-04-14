روسيا: دول العدوان الثلاثي على سوريا «رعاة بقر»

قال ألكسندر لوكاشيفيتش، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا- اليوم- إن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، تحتاج إلى تقييم من قبل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى قيادة المنظمة.



وقال "لوكاشيفيتش"- في تصريح-: "إن سلوك رعاة البقر المتهور في واشنطن ولندن وباريس، يجب أن يحصل على تقييم لجميع أفراد المجتمع الدولي".



وشنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هجومًا صاروخيًّا فجر اليوم- على سوريا، استهدف مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص، وأعلنوا أنهم سيطلعون حلف شمال الأطلسي «الناتو» على تفاصيل تلك الغارات.



وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها، وأسقطت معظمها.



كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مُجنَّح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وصواريخ جو أرض، استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، كما تم استهدافها من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر، وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط، وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.