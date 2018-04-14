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حوادث
السبت 14/أبريل/2018 - 08:40 م

ملاحقة المتهمين بقتل معاون مباحث كوم أمبو فى المحافظات الجنوبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدى - الرشيدى خالد
dostor.org/2128761

تواصل قوات الأمن فى أسوان جهودها لضبط العناصر الإجرامية المتسببة فى استشهاد النقيب عبدالرحمن مهدى حسن الصيرفى، معاون مباحث مركز شرطة كوم أمبو، أثناء المشاركة فى هجوم على بؤرة إجرامية بقرية «فطيرة».

كانت عناصر إجرامية قد أطلقت النار تجاه قوات الأمن، حين كانت فى مأمورية لتطهير بؤرة إجرامية، ما أسفر عن استشهاد الضابط، وإصابة آخر، وضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته بندقية «FN»، و١٣ طلقة لذات العيار.

وكشف مصدر أمنى، لـ«الدستور»، عن أن الشهيد خريج دفعة ٢٠٠٩، من مواليد البحيرة، وبدأ خدمته فى جهاز الشرطة معاونًا فى قسم ثانٍ أسوان، موضحًا أن الواقعة بدأت باستغاثة أحد المواطنين بالشهيد «الصيرفى»، لتعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه، وعقب تحرير المحضر اللازم وإنهاء الإجراءت القانونية، خرجت قوة أمنية مدعمة بمدرعة وعربات بوكس برئاسة الشهيد الصيرفى، ورافقه النقيب عبدالرحمن معوض، معاون أول مركز كوم أمبو، تحديدًا عقب صلاة ظهر الجمعة الماضى.

وتابع: «وعند وصول القوة إلى موقع البلاغ، بادرها مسلحون بإطلاق الرصاص، وتبين وجود الخارجين عن القانون مسلحين، وعددهم أكثر من ٦ أشخاص، من بينهم: حمدى، وأكرم، وحاتم، وأبوصالح، وجميعهم من عائلة «السمطى»، حيث تم القبض على مسجل خطر وهارب من ٧ جنايات يدعى «حاتم»، وإصابة آخر، وجميعهم فروا هاربين».

مستطردًا: «عُثر فى المنطقة التابعة للمسلحين على كميات هائلة من الأسلحة، عبارة عن جرينوف، وبنادق آلية، فضلًا عن كميات هائلة من الطلقات النارية».

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