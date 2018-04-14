«الدستور» ينشر اعترافات إرهابيى «الإخوان» عن «حرب الشائعات» ضد مصر

تستكمل «الدستور» نشر الأوراق الكاملة فى القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان.



وننشر فى هذه الحلقة اعترافات بعض المتهمين حول تفاصيل العمل داخل مجموعة الرصد الإلكترونى التابعة للجماعة، التى تخصصت فى بث الشائعات الاقتصادية من أجل ضرب الاقتصاد المصرى، وإثارة حالة من السخط العام، بالإضافة إلى العمليات النوعية التى نفذتها إحدى المجموعات التنفيذية فى محيط محافظة الفيوم.



ومن أبرز المتهمين فى القضية: القيادى الإخوانى محمد على بشر، وزير التنمية فى عهد «مرسى»، ووجدى العربى، والهارب على السيد بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والهارب مجدى مصلح شلش، عضو الهيئة العليا بجماعة الإخوان، والهارب فى تركيا عمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، يحيى السيد إبراهيم أبوموسى.



جمعنا أخبار مقتل والقبض على عناصر تنظيمات الجماعة المسلحة للإساءة للنظام أمام المجتمع الدولى



اعترف المتهم محمد محمد صلاح محمد نصير، بالانضمام لإحدى المجموعات التى تولت تنفيذ عمليات مسلحة، ضد قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة، بالإضافة إلى العمل فى مجموعات رصد إلكترونية، تجمع الأخبار عن عناصر المجموعات المسلحة، وضبط الخلايا الإرهابية، لإعادة تنظيم عناصرها من جديد.

وقال المتهم إن زميله على مبروك على الفقى، الذى يعمل معه فى «الجمعية المصرية لتنمية الأعمال»، التى يترأسها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، أطلعه على قيام جماعة الإخوان «جبهة محمد كمال» بتأسيس كيان تابع، يهدف لإسقاط النظام الحاكم بالبلاد.

وأضاف أن «الفقى» أخبره بأن هدف المجموعة هو تجميع وبث الأخبار الخاصة بالعمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، فضلا عن أخبار تصفية واعتقال عناصر الجماعات المناهضة للنظام، لإبراز سوء الوضع الداخلى، وإظهار النظام الحاكم بصورة من يرتكب جرائم قتل عشوائية، أمام المجتمع الدولى، بالإضافة إلى تجميع الأخبار المتعلقة بكيفية اعتقال الخلايا المسلحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ذلك.

وأوضح المتهم أن الكيان المذكور كان يتكون من عدة مجموعات، منها مجموعات الرصد الميدانى، والإلكترونى، التى تتولى جمع المعلومات عن المنشآت المستهدفة، سواء عن طريق الإنترنت، أو على الطبيعة، بالإضافة إلى مجموعات التنفيذ المسلح، ومجموعات الإعلام.

وذكر المتهم أنه انضم إلى مجموعات «الإعلام»، إثر تكليف صادر من المتهم على مبروك الفقى، وتولى تجميع الأخبار الخاصة بالعمليات التى تنفذها العناصر من الإنترنت، وكذلك الأخبار الخاصة بمقتل بعضهم على أيدى قوات الجيش والشرطة، وأخبار ضبط الخلايا، وتطور الأساليب الأمنية فى كشفها، بالإضافة إلى الأخبار المتعلقة بالوضعين السياسى والاقتصادى فى البلاد.



وأشار إلى أنه تولى إعداد تقارير إلكترونية، فى الفترة من فبراير إلى أبريل ٢٠١٥، تتضمن التكليفات الصادرة إليه، وتشفيرها باستخدام برنامج «تروكربت»، ثم إرسالها لعلى مبروك الفقى عبر تطبيق «تليجرام»، مستخدما الاسم الحركى «بوجى»، فيما كلفه الفقى، الذى حمل الاسم الحركى «نوح»، بأعمال الرصد الإلكترونى للمنشآت الأمنية بمحافظة الجيزة، وتحديد أماكنها على برنامج «جوجل إيرث».

وكشف أنه توقف عن أعمال الرصد بعد أبريل ٢٠١٥، لانشغاله بأداء العمرة والدراسة، ثم عاد لاستكمال نشاطه فى ديسمبر من نفس العام، وفق تكليفات على الفقى، الذى طالبه بتجميع أخبار العمليات المسلحة طوال فترة التوقف.

كما كشف أن الفقى يسر له التواصل فى بداية يناير ٢٠١٦، عن طريق «التليجرام»، مع صاحب الاسم الحركى «مانديلا»، الذى تولى إمداده بالتكليفات الخاصة بعمل المجموعة، وطالبه بتغيير اسمه الحركى إلى «معاذ». كما كلفه بإعداد رصد إلكترونى للمنشآت الأمنية، فى محافظة الجيزة، محددا له أقسام شرطة أوسيم، والوراق، والدقى، والعجوزة، ووحدتى مرور الوراق والعجوزة، كما أرسل له مقاطع مصورة تتضمن شرحا مفصلا لآليات القيام بهذا الرصد إلكترونيًا.



شاركنا فى إعداد تقارير أسبوعية عن الدولار والبورصة



اعترف المتهم عمر سعيد عبداللطيف عبدالمقصود، بانضمامه لإحدى مجموعات الرصد الإلكترونى، التابعة لجماعة الإخوان، التى تنقسم إلى ٣ مجموعات عمل متخصصة، تتولى الأولى تجميع الأخبار الدولية، فيما تتولى الثانية تجميع الأخبار المحلية، والأخيرة فتتخصص فى الأخبار الاقتصادية، مع التركيز على ما يتعلق بمصر.

وكشف أنه انضم إلى إحدى مجموعات القسم الاقتصادى، تحت قيادة شخص يحمل الاسم الحركى «المهندس سلامة»، وكان الغرض منها هو استخدام ما يتم جمعه من أخبار لشن حملات على مواقع التواصل الاجتماعى، بغرض إثارة الرأى العام، ضد النظام الحاكم بالبلاد، وإظهاره بمظهر الضعيف، تمهيدا لإسقاطه، كما تخطط الجماعة.

وقال إنه شارك فى اعتصام رابعة العدوية، الذى أقامته الجماعة عقب عزل محمد مرسى، وتوطدت خلاله علاقته بالإخوانى إيهاب أحمد السيد البطاوى، الذى طلب منه وقتها الانضمام إلى إحدى المجموعات الإلكترونية، التى تعمل على إسقاط النظام، مشيرا إلى أن ذلك لقى منه قبولا كبيرا، بعد فض الاعتصام.

وأشار إلى أنه تلقى تكليفا من «البطاوى»، فى يناير ٢٠١٦، بالتواصل عبر «تليجرام» مع صاحب الاسم الحركى «لوف مى»، الذى كان همزة الوصل بينه وبين صاحب الاسم الحركى «المهندس سلامة»، الذى عرفه على أقسام العمل فى مجموعات الرصد الإلكترونى.

وأشار المتهم إلى أنه اختار العمل بالقسم الاقتصادى فى المجموعة، وأن «المهندس سلامة» كلفه بتجميع الأخبار الاقتصادية من الإنترنت، وإعداد تقارير أسبوعية عنها، وإرسالها إليه باعتباره المسئول عنه، تمهيدا لبثها على شكل حملات إعلامية مكثفة، لإثارة الرأى العام، وصولا إلى تحقيق السخط الشعبى على نظام الحكم.

وأضاف أنه تولى إعداد تقارير أسبوعية فى الفترة من فبراير ٢٠١٦، وحتى أبريل من نفس العام، عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وخسائر البورصة المصرية، وعزوف الاستثمار الأجنبى عن السوق المصرية، وأرسلها لـ«المهندس سلامة»، ثم توقف بعد ذلك بسبب شعوره بالخوف والقلق، ما دفعه للتعلل بدراسته للانقطاع عن العمل بالمجموعة.



فيما أفاد المتهم محمود أحمد عبدالعاطى صالح، صاحب الاسم الحركى «رمزى»، برصده بعض المنشآت العامة والحيوية، تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية، معترفا بقيامه مع المتهم محمود زكريا أمين عبدالرحيم، بتصوير مقر جريدة «الوطن»، الكائن بشارع مصدق بحى الدقى، ومقر رئاسة حى الهرم، وإحدى الكنائس المتواجدة فى الحى، وجمع المعلومات عنها، تمهيدا لاستهدافها.



كما اعترف المتهم عبدالحكيم محمود عبدالحكيم، صاحب الاسمين الحركيين «ميخائيل» و«رامى»، بتوليه قيادة إحدى خلاياها التنظيمية، التى تضطلع بتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها.

وكشف المتهم أنه تولى إمداد عناصر المجموعة بعبوات متفجرة، وتلقى عددا من التدريبات العسكرية والأمنية والتقنية، أقامها عناصر من الجماعة هاربون إلى دولة مجاورة.

وأكد المتهم أنه شارك فى اعتصام عناصر الجماعة بـ«رابعة العدوية»، وأنه كان يحمل يوم فض التجمهر سلاحا ناريا هو فرد خرطوش «غير مششخن»، كما أكد أنه أبصر بحوزة آخرين، عدة بنادق آلية، كانوا يطلقون منها النيران صوب قوات الشرطة، القائمة على فض التجمهر. كما اعترف المتهم بالمشاركة فيما دبرته الجماعة من تجمهرات، أعقبت فض اعتصام «رابعة»، مستخدما فيها عبوات المولوتوف، وقنابل المونة، ومُحدثات الصوت.



مجموعة الفيوم فجرت أبراج الكهرباء والاتصالات.. وقتلت الخفراء للحصول على الأسلحة



اعترف المتهم على عبدالعظيم محمد على، صاحب الاسمين الحركيين «نور» و«رامى»، بمشاركته فى العديد من العمليات العدائية، تحقيقًا لأغراض المجموعات التابعة لجماعة الإخوان، من بينها قيامه بقتل الخفير فَرْح محمد إبراهيم بدر، والشروع فى قتل العريف سالم جمعة مصطفى، وقتل خفير يدعى صوفى، والشروع فى قتل خفير آخر يدعى عيد، وسرقة أسلحتهم النارية.



كما اعترف المتهم بقيامه بإطلاق النار على مركبتى شرطة، وإشعال النيران فى أحد أبراج الاتصالات، بمدخل قرية منشأة عبدالله، التابعة لمركز الفيوم، بالإضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة من طراز البنادق الآلية، وتلقيه تدريبات على فكها وتركيبها.



وكشف أنه فى مطلع عام ٢٠١٥، انضم إلى مجموعة تنظيمية، يتولى مسئوليتها صاحب الاسم الحركى «سعد»، الذى دربه على فك وتركيب الأسلحة الآلية، تمهيدًا لارتكاب أعمال عدائية، فى إطار تنقله بين عدد من المجموعات التنظيمية، التابعة للجماعة، من بينها مجموعة تنظيمية تولى مسئوليتها المتهم أحمد يوسف محمد محمد غنيم، صاحب الاسمين الحركيين «هلال» و«تيتو»، وأخرى تولى مسئوليتها صاحب الاسم الحركى «إسماعيل».

كما كشف أن تلك المجموعات اعتمدت فى عملياتها العدائية على ما أمدها به صاحب الاسم الحركى «سعد»، والمتهم أحمد يوسف غنيم، من أسلحة، واتخذت عدة مقرات تنظيمية لعقد الاجتماعات، وتلقى التدريبات، وإخفاء الأسلحة النارية، لافتًا إلى أن المقار تركزت فى ورش قطع الغيار، فى منطقة منشأة عبدالله، وإحدى المزارع فى زمام قرية الشراقوة، التى تطل على ترعة بحر ترسا، بالفيوم.

وأوضح أنه فى سبيل إعداده لتنفيذ العمليات، تلقى دورات على فك وتركيب الأسلحة النارية، على يد الحركى «سعد»، كما تلقى تدريبات بدنية على يد المتهم أحمد يوسف غنيم، بالإضافة إلى تلقى دورات لاستخدام تطبيق «التليجرام»، وتلافى الرصد الأمنى، على يد الحركى «إسماعيل».

وأضاف أنه فى إطار انضمامه لتلك المجموعات، شارك الحركى «سعد» فى إطلاق النيران على إحدى المدرعات الشرطية، المارة بالطريق الدائرى بالفيوم، «بعدما كمنا لها خلف أحد المبانى، المطلة على الطريق».

وتابع أنه شارك المذكور فى إضرام النيران بأحد أبراج تقوية إرسال شبكات الهاتف المحمول، عبر تسلق السور مع عنصرين آخرين، وإفراغ مواد معجلة للاشتعال، أسفل البرج، وإشعال النيران بها، فيما اقتصرت مهمته على مراقبة وتأمين الطريق.

وفى إطار التكليفات الصادرة إليه، قال المتهم إنه شارك فى قتل الخفير «صوفى»، وشرع فى قتل الخفير «عيد»، بعد توجهه برفقة الحركى «سعد» وعنصرين آخرين لسرقة الأسلحة النارية، التى يحوزها الخفيران، أثناء قيامهما بحراسة محول كهربائى، كائن بطريق بيهمو- مركز الفيوم.

وإثر تنبه الخفيرين لهما، أطلقت عناصر المجموعة النار، ما دفع الخفير «عيد» لإلقاء سلاحه، فيما تشبث الخفير «صوفى» بسلاحه، ما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله، قبل الفرار على دراجتين ناريتين.

وأشار المتهم إلى أنه انضم إلى مجموعة عمليات أخرى، تحت قيادة صاحب الاسم الحركى «خليل»، وانضم إليها المتهم عماد عبدالتواب جمعة أحمد خليل، صاحب الاسم الحركى «سيف»، واختبأوا عند تقاطع ترعة بحر ترسا بالفيوم، مع الطريق الدائرى، وبحوزتهما بنادق آلية، للتربص بإحدى مركبات الشرطة، واقتصر دوره على قيادة السيارة.

كما أشار إلى انضمامه لمجموعة تولى قيادتها المتهم سيد عويس محمد محفوظ، صاحب الاسم الحركى «تيمور»، كلفهم فيها المتهم أحمد يوسف غنيم، بتصفية العريف سالم جمعة مصطفى، بدعوى قيامه بتعذيب عناصر الإخوان المقبوض عليها بالسجون.

وكشف أن العملية تمت باستخدام دراجة نارية، توجه بها عنصرا المجموعة إلى طريق بحر سنورس، الذى يمر به العريف، لنصب كمين، ثم أطلقا النار عليه، ما أدى إلى إصابته.

ولفت إلى أنه فى أبريل عام ٢٠١٦، تلقى تكليفا من المتهم أحمد يوسف غنيم، برصد الخفير فَرْح محمد إبراهيم بدر، لقتله، بدعوى قيامه بإرشاد الشرطة لضبط عناصر الإخوان.

وبناء على التكليف، رصد المتهم الخفير حال توجهه إلى مزرعته، الكائنة بمنطقة منشأة عبدالله، لسقاية أرضه، وانطلق مستقلًا دراجة بخارية، يقودها صاحب الاسم الحركى «عبدالله»، إلى المزرعة، ثم أطلق النار على الخفير فأرداه قتيلًا، ثم توجه مع زميله إلى مزرعة أخرى، يملكها أحمد يوسف غنيم، للاختباء.

وأكد المتهم مشاركته فى نقل كمية من الأسلحة النارية والذخائر إلى منطقة المقابر، بقرية سيلا، مركز الفيوم، وتسليمها إلى أحد العناصر المجهولة، بالإضافة إلى مشاركته فى نقل كمية من المواد الكيميائية والسوائل والقوارير، إلى أحد المحلات، فى قرية الزاوية بالفيوم.