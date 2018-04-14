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السبت 14/أبريل/2018 - 08:36 م

الإسماعيلية السينمائي يحتفي بفيلم «أنس بغداد».. غدًا

فيلم أنس بغداد
فيلم أنس بغداد
حسن امين
dostor.org/2128753

يعرض مهرجان الإسماعيلية للأفلام الروائية والتسجيلية- مساء غدٍ- فيلم "أنس بغداد" للمخرج العراقى سمير جمال الدين- الذي هاجر إلى سويسرا مع عائلته في بداية الستينات، واكتسب شهرة واسعة من أفلامه الروائية والوثائقية والتجريبية الفريدة التى تجاوز عددها الـ٤٠.

وقدم "سمير" فيلم "أنس بغداد " عام ٢٠٠٢، وشارك به في دوره ذات المهرجان عام ٢٠٠٣، وحصل على الجائزة الكبرى.

الفيلم يعيد التفكير في الصور النمطية لليهودى والعربى خلال المائة عام الأخيرة بالسينما، ممزوجا ببعض السِّيَر الذاتية لعدد من الأفراد غير العاديين "شيوعيين ويهود وعراقيين".

والمهرجان ينظم أيضا حفل تكريم لمخرج الفيلم وندوه خاصة عنه فور وصوله.

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