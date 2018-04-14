القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
لايف ستايل
السبت 14/أبريل/2018 - 08:22 م

ملكة جمال الإمارات عن مسابقة العرب: «بنلبس بكم»

ملكة جمال الإمارات
ملكة جمال الإمارات
شيماء دهب
dostor.org/2128736

قالت فطيمة الشامسي، ملكة جمال الإمارات، خلال حضورها المؤتمر الصحفي لملكات جمال العرب لعام 2018، إنه منذ التحاقها بالمسابقة لم تجد ما يعيب المسابقة ولم ترى أي تجاوزات داخل المسابقة مع الفتيات.

ويعقد المؤتمر لتوضيح الجدل الذي أثارته ملكة جمال العرب المسحوب منها اللقب "رانيا مصطفى".

وأضافت الشامسي، أن المسابقة والقائمين عليها يلتزمون بالاحتشام، والالتزام، حيث أننا نلتزم بمعسكر "ونرتدي الملابس بكم" ولا يجوز الخروج عن البرامج المحددة، وخروج الفتيات من خارج المسابقة، ونتعلم الكثير، بالإضافة إلى وجود ألفة بين الفتيات وبعضها البعض، ويتم الاختيار اعتمادا على الجمال بنسبة 20% فقط.

وأكدت "الشامسي، أن رانيا مصطفى الوصيفة الأولى لمصر حاولت أن تثير الضغائن بين الفتيات والدكتورة حنان نصر تجاه الفتيات وبعضهم البعض، إلا أنها فشلت بشكل كبير، ولم تعتقد أن كل أفعالها سوف تنقلب ضدها.

وحضرت مجموعة من ملكات الجمال السابقين، منهن ملكة جمال السودان "غفرون اسماعيل"، ومن الإمارات "فطيم الشامسي"، ومن سوريا "رنين الصباغ"، ومن اليمن "سارة الانما"، وملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ "رضوى عادل"، وبحضور المستشار القانوني "طارق مرتضى".

موضوعات متعلقة

رئيسة مسابقة ملكة جمال العرب: «نحن لسنا في سبوبة»

ملكة جمال العرب مصر السابقة: ليس هناك أعمال منافية للآداب بالمسابقة

الآن

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

«خلي سكتك خضرا».. «الداخلية» تنصح قائدي السيارات على «فيس بوك» (فيديو)

البنتاجون يكشف تفاصيل العدوان الثلاثي على سوريا

اختناق 17 شخصًا فى حريق بالسويس

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

ألبومات الصور

الإدارة المحلية بالفيوم تكرم الأمهات المثاليات (صور)

رئيس مدينة المنصورة ينظم يومًا بيئيًا بقرية منية سندوب (صور)

5 ورش لـ«القومى للسينما» بمهرجان الإسماعيلية

إحياء الذكرى الأولى لشهداء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (صور)

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

كشكول

استحداث جائزة باسم ريم عوض بمسابقة "مختبر الشهرة"

تنظيم الامتحانات ومنع الغش للطلبة بـ"المنوفية الأزهرية"

وزير التعليم يُعلِّق على شائعة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

ننشر تعليمات "الجيزة الأزهرية" استعدادًا للامتحانات

مصدر: ٣ مستشارين اعتذروا عن وضع أسئلة الثانوية

الأمصار

صلاح يواصل التسجيل ويحرز الهدف رقم «30» هذا الموسم

الكشف عن اتصالات «إسرائيلية فرنسية بريطانية» قبل الهجوم

بالفيديو.. ثعبان يخرج من فمه 7 بيضات دجاج

مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة بعد قليل

بعد قليل.. مؤتمر للحكومة الليبية المؤقتة

ads
منوعات

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

6 عادات تطوّر حياتك: «الفكة مفيدة»

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك