ملكة جمال الإمارات عن مسابقة العرب: «بنلبس بكم»

قالت فطيمة الشامسي، ملكة جمال الإمارات، خلال حضورها المؤتمر الصحفي لملكات جمال العرب لعام 2018، إنه منذ التحاقها بالمسابقة لم تجد ما يعيب المسابقة ولم ترى أي تجاوزات داخل المسابقة مع الفتيات.



ويعقد المؤتمر لتوضيح الجدل الذي أثارته ملكة جمال العرب المسحوب منها اللقب "رانيا مصطفى".



وأضافت الشامسي، أن المسابقة والقائمين عليها يلتزمون بالاحتشام، والالتزام، حيث أننا نلتزم بمعسكر "ونرتدي الملابس بكم" ولا يجوز الخروج عن البرامج المحددة، وخروج الفتيات من خارج المسابقة، ونتعلم الكثير، بالإضافة إلى وجود ألفة بين الفتيات وبعضها البعض، ويتم الاختيار اعتمادا على الجمال بنسبة 20% فقط.



وأكدت "الشامسي، أن رانيا مصطفى الوصيفة الأولى لمصر حاولت أن تثير الضغائن بين الفتيات والدكتورة حنان نصر تجاه الفتيات وبعضهم البعض، إلا أنها فشلت بشكل كبير، ولم تعتقد أن كل أفعالها سوف تنقلب ضدها.



وحضرت مجموعة من ملكات الجمال السابقين، منهن ملكة جمال السودان "غفرون اسماعيل"، ومن الإمارات "فطيم الشامسي"، ومن سوريا "رنين الصباغ"، ومن اليمن "سارة الانما"، وملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ "رضوى عادل"، وبحضور المستشار القانوني "طارق مرتضى".