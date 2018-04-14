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فن
السبت 14/أبريل/2018 - 08:19 م

مهرجان الإسماعيلية الدولي يناقش الفيلم الصربي «نفس الشيء»

مهرجان الإسماعيلية
حسن أمين
dostor.org/2128735

ناقش مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى، برئاسة الناقد عصام زكريا، الفيلم التسجيلي "نفس الشيء"، للمخرج الصربي "دجان بتروفيش"، في ندوة أدارها الناقد أسامة فطيم.

وعبَّر المُخرج من خلال الفيلم، عن رؤيته للعالم، باعتبار البشر أصبحوا جميعا متشابهين، يعيشون في داخل نظام واحد، جسَّدَهُ من خلال صيغة "المسجون والسجان"، حيث يراهما متشابهين للغاية من حيث إنهما يؤديان دوريهما من خلال نظام يحكم الجميع بطريقة تكاد تكون متطابقة.

ويتسع الفيلم، ليشمل جميع البشر الذين يعيشون في نفس النظام، وبهذا يفقدون هويتهم ويصبح الجميع آلات في هذا الإطار.

كما يعبر المخرج عن الأمل في التفرد والحرية من خلال رمز الحصان الذي لا يفقد حريته على الرغم من محاولات تقييده، وينطلق حرا في نهاية الفيلم.

وقال المخرج إنه عبر عن فلسفته وأفكاره دون غموض أو تعقيد وبشكل واقعي، مضيفا أن السبيل الوحيد للحرية من وجهة نظره هو الفن والتعبير عن الأفكار بأية طريقه لتصل للناس.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.

المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.

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