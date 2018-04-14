لعضلات من حديد.. 4 أطعمة لبناء جسد صحي وجذاب

يعتقد البعض أن بناء العضلات يعتمد فقط على التدريب، والقيام بالتمارين الشديدة في مراكز التخسيس وكمال الأجسام، ولكن بالإضافة إلى ما سبق؛ يجب على الشخص تناول بعض الأطعمة التي تساعده في الحفاظ على لياقته، ولبناء عضلات قوية.



وقدم موقع "Brightside" بعض الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية، والحصول على جسد صحي وسليم:



- اللحوم..



تعتبر اللحوم الحمراء، من أهم الأطعمة التي تساعد بشكل كبير في بناء عضلات الجسد بصورة صحية وسليمة، لاحتوائها على عناصر مهمة مثل "الحديد والزنك".



- المأكولات البحرية..



حيث تحتوي على الكثير من المعادن، أهمها "أوميجا 3"، التي تساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير، فضلًا عن زيادة هرمون الـ"تستوستيرون".



- البيض..



يساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعي لهرمون الـ"تستوستيرون" في الدم، ويحتوي على فيتامين "د"، الذي يقلل نسبة الكوليسترول في الدم.



- البطيخ..



يُحسِّن الدورة الدموية، وله تأثير إيجابي على القلب، حيث يحميه من الأمراض، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم.