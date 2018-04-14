«الملك المصري».. كيف احتفلت صفحة ليفربول بهدف محمد صلاح؟
احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، بهدفه في بورنموث بالجولة الـ34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، بهدفه في بورنموث بالجولة الـ34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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