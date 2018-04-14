القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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04:57 ص

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04:07 ص

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تقارير ومتابعات
السبت 14/أبريل/2018 - 08:10 م

قبل الكيماوي.. أبرز 5 أكاذيب روّجها العدوان الثلاثي على سوريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسماء سعد
dostor.org/2128728

استهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية عددًا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجومًا كيميائيًا مزعومًا في دوما بالغوطة الشرقية، قبل أسبوع، حيث حشدت دول العدوان أحدث أنواع الأسلحة للهجوم على سوريا الكثير من الأكاذيب في العدوان الثلاثي على سوريا.

رصدت «الدستور» 5 أكاذيب في العدوان الثلاثي على سوريا

- بعد قصف مدينة سراقب في شمال غرب سوريا بالكيماوي، مارس الماضي، ألحقت أضرارًا بمستشفى في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى التوقف عن العمل وتم اتهام النظام السوري بذلك.

- سقطت 5 قذائف صاروخية على مخيم الوافدين في منطقة حرستا في ريف دمشق الشمالي، كان مصد ذلك المجموعات المسلحة، أسفرت عن وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم، في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية ورغم تأكيد ذلك من قِبل المجتمع المدنى تم تزوير الحقيقة من قناة الجزيرة الإنجليزية لتسوق ذلك على أنه فعل من النظام السوري.

- قُتل أيمن سامي الطعاني، أحد المسئولين العسكريين في هيئة تحرير الشام، بنيران الجيش السوري عند أطراف قرية مغر المير في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

- انشأت منظمة القبعات عام 2013 بمبلغ 300 مليون دولار في تركيا على يد الضابط البريطاني المتقاعد جيمس لو مزور­يه، الذى شارك في حرب العراق ضمن فرق الموت التى كان هدفها نشر الفتنة الطائفية هناك، ومن أبرز أعمال المنظمة الإرهابية المحاربة فى صفوف جبهة النصرة، بالإضافة إلى نقل المعلومات وترويج الشائعات بشكل دولى عن النظام السوري.

- شركة "بول بوتنيغر" وهي نفس الشركة التى استعانت بها وزارة الدفاع الأمريكية لإنتاج فيديوهات مزيفة عن أعمال قتل وذبح لنسبها لتنظيم القاعدة فى أفغناستان قبل تدمير بعض المناطق السكنية، لصالح المجموعات المسلحة فى سوريا.

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