ملكة جمال مصر ٢٠١٧: ليست هناك أعمال منافية للآداب بالمسابقة

قالت رضوى عادل، ملكة جمال مصر 2017، إن ما أثير حول وجود أعمال منافية للآداب من جانب أحد الملكات الخاسرات عار تماما عن الصحة، حيث كنا في معسكر ملتزم بالمواعيد.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي لمسابقة ملكات جمال العرب، أنه ليس هناك دليل على ما أثير نحوها، نافية أنها قامت بكسر التاج الخاص بالملكة رانيا مصطفى.



وكان قد بدأ منذ قليل مؤتمر ملكات جمال العرب لعام ٢٠١٧، والتي افتتحتها الدكتورة حنان نصر رئيسة مسابقة ملكة جمال العرب، وذلك بحضور مجموعة من ملكات الجمال السابقات وهن ملكة جمال السودان "غفران اسماعيل"، ومن الإمارات "فطيم الشامسي"، ومن سوريا "رنين الصباغ"، ومن اليمن "سارة الانما"، وملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ "رضوى عادل"، وبحضور المستشار القانوني "طارق مرتضى".