القوى السياسية بكفر الشيخ: نرفض الضربات الأمريكية في سوريا
رفضت القوى السياسية والحزبية بمحافظة كفر الشيخ، قيام القوات الأمريكية وحلفائها "بريطانيا وفرنسا" بشن ضربات عسكرية ضد منشآت وأهداف تابعة للجيش السوري.
وتساءل علاء الوشاحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بمحافظة كفر الشيخ: أين كانت أمريكا حينما كانت داعش وأخواتها من الجماعات المتطرفة تشن حربا على الشعب والأراضي السورية ولماذا تذكرت الآن أن هناك أسلحة كيماوية في سوريا، مضيفا أن هذه الضربات تصب في صالح العدو الإسرائيلي فقط.
وأضاف الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، أن الضربات الأمريكية وحلفائها لن تُركع الشعب السوري، بل ستزيده تماسكا خلف قيادته، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية غير مؤثرة، بدليل أن قطاعًا من الشعب خرج في الشوارع يحمل الأعلام السورية تضامنًا مع قيادته السياسية.
وأكد أشرف أبوزيد رئيس قطاع وسط الدلتا لحزب المحافظين، أن أمريكا نست جرائمها في العراق وأفغانستان وجاءت لتقوم بدور الواعظ في سوريا متناسية ماضيها الدموي وجرائمها الكارثية بحق العرب والمسلمين.
وقال أشرف صحصاح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، أن أمريكا حينما شعرت بتغير ميزان القوى لصالح الجيش السوري، على الأرض وقيامه بطرد الجماعات المتطرفة من مناطق كثيرة، قامت بهذه الضربات لإحداث خلل في أرض الواقع لصالح هذه الجماعات وتحقيق أهدافها ومصالحها.