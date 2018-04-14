رئيسة مسابقة ملكة جمال العرب: «نحن لسنا في سبوبة»

بدأ منذ قليل مؤتمر ملكات جمال العرب لعام ٢٠١٧، والتي افتتحتها الدكتورة حنان نصر رئيسة مسابقة ملكة جمال العرب، وذلك بحضور مجموعة من ملكات الجمال السابقات وهن ملكة جمال السودان "غفران اسماعيل"، ومن الإمارات "فطيم الشامسي"، ومن سوريا "رنين الصباغ"، ومن اليمن "سارة الانما"، وملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ "رضوى عادل"، وذلك بحضور المستشار القانوني "طارق مرتضى".



وقالت حنان نصر، إن مسابقة ملكة جمال العرب تقام منذ ١٢ عاما، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة منذ عام ٢٠١٥، حيث لها تاريخ في الأعمال الخيرية، وما تم من جانب ملكة جمال العرب مصر السابقة "رانيا مصطفى" من شائعات؛ على حد قولها، وأن هناك من تم سحب منها اللقب بعد ما ادعته على المسابقة من تجاوزات وأعمال منافية للآداب.



وأضافت "نصر"، أن المسابقة ليست مجرد "سبوبة"، وهو ما لا يتناسب مع مسابقة قامت على عدة أعمال خيرية لدعم تنشيط السياحة في مصر، ومحاربة الإرهاب بكل أنواعه.