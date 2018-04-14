نجل جمال عبدالناصر يبعث رسالة لـ«الأسد»: «هنا دمشق من القاهرة»

أرسل نجل الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر "عبدالحكيم"، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد يذكره فيها بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ويندد بالعدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا وفقا لشبكة روسيا اليوم.



وقال فى الرسالة: "كما كان قدر مصر في صد العدوان الثلاثى الغاشم فى معركة السويس عام 1956 حين أعلنت سوريا الشقيقة هنا القاهرة من دمشق وكانت معركة السويس مقبرة الحقبة الاستعمارية بوجهها القبيح القديم فإن قدر سوريا قلب العروبة النابض كما أطلق عليها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أن تكون مقبرة الاستعمار بوجهه الجديد الذي تصور أنه عن طريق أعوانه من الخونة أن يفرض إرادته علينا ولكن هيهات، والآن نعلنها من مصر جمال عبد الناصر هنا دمشق من القاهرة".