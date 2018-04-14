حزب الدستور: العدوان الثلاثي يهدف لتفتيت سوريا

أدان حزب الدستور، برئاسة الدكتور أحمد بيومي، العدوان الثلاثى على دولة سوريا الشقيقة من "أمريكا وفرنسا وبريطانيا"، مؤكدا أن الهدف هو تفتيت الدولة السورية وزيادة معاناة شعبها.



وطالب "بيومي"- في بيان عن الحزب، اليوم- المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسئولياتها تجاه القضية السورية، والوصول إلى تفاهمات وحل سلمي للأزمة، مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للشعب الشقيق.



وشدد رئيس الحزب على أن السوريين هم الخاسرون الوحيدون من التصعيد الراهن في بلده، وزيادة حدة التوتر، معلنا تضامنه الكامل مع الشعب السوري وحقه في تحقيق آماله ومطالبه والحفاظ على وحدة أراضيه ومقدراتها.



وأكد بلال سعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، رفضه القاطع لمحاولات تقويض مطالب وطموح الشعب السورى وحقه في العيش بأمان، وكذلك للتدخل الخارجي على أرضه من "روسيا وإيران وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا"، مشيرا إلى أن سوريا أصبحت ملاذا للتدخل الأجنبي والشعب السورى هو من يدفع الثمن.



وأدان سعيد، استخدام أي أسلحة محرمة دوليا، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف حول استخدام الأسلحة الكيميائية على الأراضي السورية.