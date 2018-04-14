جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

5 ورش لـ«القومى للسينما» بمهرجان الإسماعيلية

أقيم اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى، برئاسة الناقد عصام زكريا، مجموعة من الورش التى نظمتها الإدارة العامة للإنتاج، تحت إشراف المونتيرة منار حسنى. ...