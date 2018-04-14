القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

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مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
الكابتن
السبت 14/أبريل/2018 - 07:33 م

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

الشناوي
الشناوي
dostor.org/2128705

أكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، أنه تواصل مع الجهاز الطبي لفريق الزمالك خلال الساعات الماضية بشأن إصابة أحمد الشناوي حارس الفريق.

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