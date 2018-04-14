جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال
أكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، أنه تواصل مع الجهاز الطبي لفريق الزمالك خلال الساعات الماضية بشأن إصابة أحمد الشناوي حارس الفريق.
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أكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، أنه تواصل مع الجهاز الطبي لفريق الزمالك خلال الساعات الماضية بشأن إصابة أحمد الشناوي حارس الفريق.
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