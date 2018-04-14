غدًا.. «المصري للدراسات الاقتصادية» يعقد ندوة حول ريادة الأعمال

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الواقع وأحلام الشباب"، وذلك بمحافظة أسيوط، يومى الأحد والاثنين المقبلين 15 و16 أبريل، بهدف نشر الوعى ببيئة أعمال المشروعات الصغيرة فى صعيد مصر، وكيفية تخطى العقبات التى يواجهها الشباب.



صرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بأن هذه الندوة تأتى استكمالا لجهود المركز فى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى بدأت بندوة عقدها المركز فى شهر أكتوبر الماضى بمحافظة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام متواصلة.



وتأتى ندوة أسيوط إيمانا من المركز بأهمية الوصول إلى أهل الصعيد ونشر ثقافة بيئة الأعمال هناك، خاصة وأن الندوة ستكون فرصة كبيرة للحوار المباشر بين المسئولين والشباب ورجال الأعمال والمستثمرين وجهات التمويل بأنواعها المختلفة.



ويشارك بالندوة أربعة محافظين من الصعيد لمحافظات أسيوط "المحافظة المضيفة"، وسوهاج، وقنا، والمنيا، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبنك الأهلى المصري، وبرنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة التجارة، وبرنامح معالجة التعثر بمركز تحديث الصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخبراء ريادة الأعمال ورأس المال المخاطر، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في الصعيد، بالإضافة إلى عدد من الشباب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.



وتتضمن الندوة سبع جلسات على مدار يومين، تناقش فيها ما يتعلق بمنظومة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعقبات التى تواجهها، وأدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية المختلفة، كما تستعرض الندوة نماذج من المشروعات الصغيرة فى صعيد مصر.