القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
اقتصاد
السبت 14/أبريل/2018 - 07:32 م

غدًا.. «المصري للدراسات الاقتصادية» يعقد ندوة حول ريادة الأعمال

الدكتورة عبلة عبد
الدكتورة عبلة عبد اللطيف
دعاء أبو العزم
dostor.org/2128704

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الواقع وأحلام الشباب"، وذلك بمحافظة أسيوط، يومى الأحد والاثنين المقبلين 15 و16 أبريل، بهدف نشر الوعى ببيئة أعمال المشروعات الصغيرة فى صعيد مصر، وكيفية تخطى العقبات التى يواجهها الشباب.

صرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بأن هذه الندوة تأتى استكمالا لجهود المركز فى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى بدأت بندوة عقدها المركز فى شهر أكتوبر الماضى بمحافظة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وتأتى ندوة أسيوط إيمانا من المركز بأهمية الوصول إلى أهل الصعيد ونشر ثقافة بيئة الأعمال هناك، خاصة وأن الندوة ستكون فرصة كبيرة للحوار المباشر بين المسئولين والشباب ورجال الأعمال والمستثمرين وجهات التمويل بأنواعها المختلفة.

ويشارك بالندوة أربعة محافظين من الصعيد لمحافظات أسيوط "المحافظة المضيفة"، وسوهاج، وقنا، والمنيا، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبنك الأهلى المصري، وبرنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة التجارة، وبرنامح معالجة التعثر بمركز تحديث الصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخبراء ريادة الأعمال ورأس المال المخاطر، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في الصعيد، بالإضافة إلى عدد من الشباب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وتتضمن الندوة سبع جلسات على مدار يومين، تناقش فيها ما يتعلق بمنظومة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعقبات التى تواجهها، وأدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية المختلفة، كما تستعرض الندوة نماذج من المشروعات الصغيرة فى صعيد مصر.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ يومين

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ يومين

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ اسبوع

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

الآن

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

«خلي سكتك خضرا».. «الداخلية» تنصح قائدي السيارات على «فيس بوك» (فيديو)

البنتاجون يكشف تفاصيل العدوان الثلاثي على سوريا

اختناق 17 شخصًا فى حريق بالسويس

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

ألبومات الصور

الإدارة المحلية بالفيوم تكرم الأمهات المثاليات (صور)

رئيس مدينة المنصورة ينظم يومًا بيئيًا بقرية منية سندوب (صور)

5 ورش لـ«القومى للسينما» بمهرجان الإسماعيلية

إحياء الذكرى الأولى لشهداء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (صور)

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

كشكول

استحداث جائزة باسم ريم عوض بمسابقة "مختبر الشهرة"

تنظيم الامتحانات ومنع الغش للطلبة بـ"المنوفية الأزهرية"

وزير التعليم يُعلِّق على شائعة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

ننشر تعليمات "الجيزة الأزهرية" استعدادًا للامتحانات

مصدر: ٣ مستشارين اعتذروا عن وضع أسئلة الثانوية

الأمصار

صلاح يواصل التسجيل ويحرز الهدف رقم «30» هذا الموسم

الكشف عن اتصالات «إسرائيلية فرنسية بريطانية» قبل الهجوم

بالفيديو.. ثعبان يخرج من فمه 7 بيضات دجاج

مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة بعد قليل

بعد قليل.. مؤتمر للحكومة الليبية المؤقتة

ads
منوعات

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

6 عادات تطوّر حياتك: «الفكة مفيدة»

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك