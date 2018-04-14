تفاصيل ثاني جلسة نقدية عن سمير فريد بمهرجان الإسماعيلية.. صور

عقدت إدارة مهرجان الإسماعيلة السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة- اليوم- بقصر الثقافة، الجلسة الثانية؛ لمناقشة أوراق الحلقة البحثية حول الراحل سمير فريد، وتأسيس النقد العربي، وذلك بحضور منسق الحلقة، الناقد محسن ويفي، وأصحاب الأوراق الثلاث المتبقية، وهم كل من الباحثين "صفاء الليثي وأحمد عبدالعال ورامي عبدالرازق" حيث ناقشهم الناقد الكبير كمال رمزي.



وأوضح "رمزي" أن كتاب "تاريخ السينما"- الذي تم توزيعه أمس على حضور الجلسة اﻷولى النقدية عن سمير فريد- ليس للجمهور، ولكنه يستهدف فئة الأشخاص المهتمين بالحركة النقدية، ولتهيئة الناقد المكتمل.



بينما أوضح الناقد محسن ويفي، أن مناقشات الجلسات النقدية عن الراحل سمير فريد ليس للتقليل من تاريخه النقدي ولكن لتأكيد أهمية ما تم إنجازه، وتأثيره على الحركة النقدية في تاريخ السينما المصرية والعربية.



يذكر أن فعاليات المهرجان، انطلقت- الأربعاء الماضي- بحضور وزيرة الثقافة اللدكتورة إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، والفريق مهاب مميش.



ويرأس المهرجان هذا العام، الناقد عصام زكريا، ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.