أمريكا تخصص 16 مليون دولار للمهاجرين الفنزويليين

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي في بيرو، اليوم السبت، تقديم واشنطن 16 مليون دولار لمساعدة الفنزويليين الذين فروا من الأزمة الاقتصادية في بلدهم، وسيذهب جزء من هذه الأموال إلى مجتمعات تستضيفهم في كولومبيا والبرازيل.



وقال "بنس"، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حول فنزويلا من نظام ديمقراطي إلى ديكتاتورية، وتعهد بتقديم الدعم الأمريكي.



ويزور "بنس"، ليما لحضور اجتماع قمة دول الأمريكتين الذي يضم زعماء دول المنطقة يومي الجمعة والسبت.



وألغى ترامب، زيارته المقررة لحضور هذه القمة من أجل التركيز على الأزمة في سوريا.