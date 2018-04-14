بوليفيا: ضرب سوريا يخدم المصالح الخاصة للدول الثلاث

أعلن ساشا سوليز، مندوب بوليفيا في مجلس الأمن، رفض بلاده شن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا غارات على سوريا، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بطلب من روسيا لمناقشة العدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا.



وقال سوليز، خلال كلمته بمجلس الأمن، اليوم السبت، "استخدام الدول الثلاث القوة في سوريا هو إجراء أحادي يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة وغير مقبول ونرفضه ويخدم مصالح من قام به"، ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".



وأضاف سوليز: "دول ثلاث قامت بشن عدوان على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة وانتهكت بذلك الميثاق الدولي".



واستهدفت قوات أمريكية بريطانية فرنسية، فجر اليوم، مواقع عسكرية سورية بأكثر من 100 صاروخ أسقط الدفاع السوري معظمها.