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السبت 14/أبريل/2018 - 07:24 م

إنارة طريق الأهرامات احتفالًا بمرور 57 عامًا على افتتاح «الصوت والضوء»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2128695

نظمت شركة مصر للصوت والضوء والتنميه السياحية، برئاسة سامح سعد، احتفالية كبيرة بإنارة الأهرامات ناحية القادم من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم، اليوم السبت، بمناسبة مرور 57 عاما على افتتاح مشروع الصوت والضوء، إحدى إنجازات مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقال سامح سعد، رئيس الشركة: «إن الصوت والضوء يعد من أهم الإنجازات التي حققها الوزير ثروت عكاشة، في أثناء توليه وزارة الثقافة في عهد "عبد الناصر"، فقد جاءت الفكرة عندما شاهد عروض الصوت والضوء في باريس بقصر فرساي ومن هنا قرر وسعى ونفذ هذا المشروع وقد وقع الاختيار على الأهرامات، فقد وجد أن تاريخ الأهرامات يحكي بروايات كثيرة، وقد قام أكبر نجوم الفرق المسرحية آنذاك في مصر والعالم بتمثيل المشروع بأكثر من لغة "العربية، الإنجليزية، الألمانية، والفرنسية"».

وأشار «سعد» إلى تحضير المشروع، وانطلق في 13 أبريل 1961، وقد حضر الرئيس جمال عبد الناصر، وبصحبته ولي العهد اليوناني أول عرض للصوت والضوء، مستطردا: «منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا هذا يحرص معظم رؤساء وملوك العالم على حضور عروض الصوت والضوء أثناء زيارتهم لمصر».

وأوضح أن أحداث العرض تدور حول قصة كل أثر، من خلال مؤثرات بصرية وصوتية تجمع الماضي، ذاكرا أن مدة العرض ساعة واحدة تقريبا، ويتم سرد القصة بأكثر من لغة «العربية- الإنجليزية- اليابانية- الفرنسية- الإيطالية- الألمانية- التشيكية- الروسية- الصينية- البولندية- الإسبانية»، كما يُتاح سماعات الترجمة الفورية.

وتابع: «بعد ذلك تم تنفيذ هذا المشروع في معبد الكرنك عام 1972، والذي يروي العرض التاريخ الدرامي لطيبة في جو حالم يعود بالمشاهد إلى إحداث التاريخ القديم ثم ياتي تنفيذ هذا العرض بمعبد أبو سمبل، والذي يروي قصة رمسيس الثاني، ثم فيلة، حيث المعبد الواقع بقلب جزيرة في النيل والوصول إليه يكون عبر مراكب شراعية، وأخيرا معبد إدفو بمدينه إدفو، والذي يحكي قصة الإله حورس».

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