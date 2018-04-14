أول حالة انتحار شنقًا بسبب «التنين الأزرق» في المرج

انتحرت طفلة شنقًا بالمرج بعد تجربتها لعبة "التنين الأزرق"، بحسب ما صرح به أهل الضحية.



وتلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد حسام أبوجبة، مأمور قسم شرطة المرج، يفيد بورود بلاغ انتحار الطفلة ايمان.أ، 11 عامًا.



وعلى الفور انتقل النقيب محمد عادل، رئيس دورية القسم، بمرافقة قوة من الأمناء محمد المصطفى، وشريف إبراهيم، وبفحص البلاغ وبسؤال والد الطفلة والجيران وشهود العيان تبين وفاة الطفلة شنقًا فى مطبخ شقتهم بعد لعبة "التنين الأزرق"، وتم عمل المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

