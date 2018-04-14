المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

أحبطت القوات المسلحة، السبت، عملية إرهابية كبرى حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 14 فردًا إرهابيًا منهم أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين جميعًا بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRPG، اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء، مستغلة حالة الظلام التى تصاحب توقيت الفجر، ونتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، فقد تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة.



أسفر الاشتباك عن مقتل جميع العناصر الإرهابية وعددهم 14 فردًا، حيث أسرعت العناصر التى ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، فنتج عن ذلك استشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة وإصابة 15 فردا آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.



يأتي ذلك فى إطار العملية الشاملة "سيناء 2018"، ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق بسيناء.



وإذ تنعى القوات المسلحة أبطالها البواسل الذين يضحون بكل غال ونفيس فداءً لمصرنا الغالية، فإنها تؤكد استمرارها فى جهودها لاقتلاع الإرهاب الذى يقوم حاليًا بمحاولات يائسة لاستهداف عناصرنا عبر العمليات الانتحارية.