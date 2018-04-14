دمار في مركز البحوث بدمشق جراء الضربات الغربية

تحول مبنى من ثلاث طبقات في منطقة برزة في شمال دمشق، يعد جزءًا من مركز البحوث العلمية، إلى كومة كبيرة من الركام بعدما استهدفته، وفق ما أعلنته السلطات إحدى الضربات الغربية، فجر اليوم السبت.



ويقع المركز في أحد الأبنية التي استهدفتها الضربات الغربية فجر، وفق السلطات السورية، ونظمت وزارة الإعلام السورية، عصر اليوم، زيارة لمركز الدراسات والأبحاث العلمية الذي تشتبه عواصم غربية أبرزها واشنطن بأنه مركز للأبحاث والتطوير وانتاج واختبار التكنولوجيا الكيمائية والبيولوجية.



وعما إذا كان يتم في المكان إنتاج غازات سامة، قال المهندس سعيد سعيد، أحد موظفي المركز المستهدف،: "لو كان ثمة سلاح كيمائي في هذا المكان لما كان بإمكاننا أن نقف هنا الآن".



ويضيف سعيد: "أقف هنا من الساعة الخامسة والنصف صباحًا.. وها أنا بكامل عافيتي".



بعد ضربات مشتركة نفذتها واشنطن وباريس ولندن على مواقع ومنشآت سورية فجرًا، ردًا على هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما اتُهمت دمشق بتنفيذه، أعلنت قيادة الجيش السوري أن الموقع المستهدف في برزة هو مركز البحوث العلمية.

