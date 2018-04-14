«قطرليكيس»: الدوحة تدعم «فيلق الرحمن» فى سوريا

دعم النظام القطري الحاكم عدد من الجماعات المسلحة والإرهابية فى محاولة للحد من حالة استقرار فى الأراضي السورية واستخدام المال القطري لتفجير الوضع هناك، وفقًا لما كشفه موقع "قطر يليكس".



وأوضح الموقع أن النظام القطري اعتمد على تنظيم فيلق الرحمن الإرهابي لتنفيذ مخططاته الشيطانية الذي يعد الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى سوريا ويضم ما يقرب من 9 آلاف مقاتل.



وأضاف الموقع أنه خلال عام 2013 كلفت قطر التنظيم الإرهابي بتنفيذ هجمات على دمشق واستولى على قرى فى الغوطة الشرقية بعد تشريد المدنيين من القرى وإبادة المعارضين له.



وتابع الموقع أن فيلق الرحمن أفرج عن رهائن إيرانيين محتجزين لديه مقابل ملايين من الدولارت دفعتها قطر للتنظيم الإرهابي للاستعانة بها فى التجهيز للعمليات الإرهابية.